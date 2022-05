In Löhnberg ökumenisch das Miteinander stärken

In Löhnberg findet am 7. Mai eine ökumenische Wanderung statt. Symbolfoto: Hans-Dieter Wieden

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Am Samstag, 7. Mai, gibt es eine erste ökumenische Wanderung in der Region.

Der katholische Pfarrer Walter Henkes hatte die Idee und hat eine Strecke ausgearbeitet. Diese führt von Löhnberg über Selters und Drommershausen bis nach Hirschhausen. Die evangelische Kirche ist der Zielpunkt. Los geht es um 9 Uhr an der katholischen Kirche in Löhnberg. An verschiedenen Wegpunkten wird Rast gemacht.

Für einen Imbiss am Mittag in Drommershausen und für eine Kaffee-Kuchen-Stärkung am Ziel in Hirschhausen wird gesorgt.

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.