In Niederzeuzheim brennen Grünflächen

In Niederzeuzheim musste die Feuerwehr am Wochenende gleich mehrfach ausrücken.

HADAMAR-NIEDERZEUZHEIM - Am Wochenende hat es in der Feldgemarkung bei Niederzeuzheim mehrere Brände gegeben. Das teilt die Polizei mit. Nun ermittelt die Limburger Kriminalpolizei.

Am Samstag, 16, gegen 21 Uhr wurde zunächst der Brand einer Grünfläche an einem Feldweg in Verlängerung der Straße "Untere Bornwiese" gemeldet. Durch das Feuer, das sich entlang eines Grünstreifens über knapp 50 Meter ausgebreitet habe, sei ein angrenzender Weidezaun beschädigt worden. Am Sonntag, 17. April, musste die Feuerwehr dann erneut in den Bereich ausrücken, nachdem gegen 17.50 Uhr festgestellt wurde, dass sowohl ein Mülleimer an einer Sitzbank als auch zwei unterschiedliche Böschungen in Flammen standen. Die Limburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 0 64 31-9 14 00. Ebenso werden die Bürger in diesem Zusammenhang gebeten, verdächtige Beobachtungen frühzeitig der Polizei zu melden.