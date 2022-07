In Runkel gibt es "Viel Lärm um nichts"

Die Komödie handelt von der Hochzeit des Florentiner Adligen Claudio mit Hero, der Tochter des Gouverneurs von Messina. Der aragonische Prinz Don Pedro kämpfte mit dem florentinischen Grafen Claudio und Benedikt, einem Edelmann aus Padua, an seiner Seite gegen seinen unehelich geborenen Halbbruder Don Juan. Nachdem sie ihn besiegt haben, kehren sie übermütig zurück und werden von Leonato, dem Gouverneur von Messina, empfangen.

Während Claudio sich in Leonatos Tochter Hero verliebt und sie umwirbt, liefern sich der überzeugte Junggeselle Benedikt und Leonatos scharfzüngige Nichte Beatrice bei jeder Gelegenheit WortgefechteDon Pedro übernimmt es, für den schüchternen Grafen um Heros Hand anzuhalten. Mit Zustimmung des Gouverneurs verloben sich dann Hero und Claudio. Der Bräutigam, der Brautvater und Don Pedro richten es so ein, dass Benedikt ein Gespräch belauscht, bei dem sie sich zum Schein darüber unterhalten, wie sehr Beatrice unter ihrer unerfüllten Liebe zu Benedikt leidet.

Auf ähnliche Weise gaukeln Hero und ihre Kammerfrau Ursula Beatrice vor, dass Benedikt in sie verliebt sei. Am Tag vor der geplanten Hochzeit redet Don Juan Claudio ein, Hero sei treulos. Am nächsten Tag verweigert Claudio in der Kirche das Jawort und beschuldigt seine Braut, ihm untreu gewesen zu sein. Hero bricht ohnmächtig zusammen.