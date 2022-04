In Weilburg brenne Mülltonnen

Ein Anwohner hatte am Freitagabend mehrere brennende Mülltonnen in der Frankfurter Straße gemeldet. Nun sucht die Polizei Zeugen. Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia

WEILBURG - Mehrere Mülltonnen haben in Weilburg gebrannt. Am Montagabend, 18. April, musste die Feuerwehr in die Frankfurter Straße ausrücken. Wie gegen 22.25 Uhr durch einen Anwohner mitgeteilt wurde, standen in einem Unterstand vor einem Mehrfamilienhaus mehrere Tonnen in Brand. Auch der Unterstand wurde nach Angaben der Polizei in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Schadenshöhe auf etwa 3000 Euro geschätzt wird. Nähere Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit nicht vor. Die Limburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.