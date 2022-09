Interkulturelle Woche in Weilburg startet

Ahlem Ennisch und Johannes Hanisch stellten das Programm für die Interkulturelle Woche vor. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG - Unter dem Motto "offengeht - Schubladenaufdenken" findet die Interkulturelle Woche vom 23. September bis 3. Oktober in Weilburg statt. Das Programm präsentierten Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und Ahlem Ennisch, Sachbearbeiterin Integration, auf dem Platz vor dem Jugendzentrum "JUZ" vor der Kita "König Konrad" in der Frankfurter Straße. Dort wird auch eine Bühne aufgebaut, auf der viele Aktivitäten stattfinden.

500 Städte in ganz Deutschland beteiligen sich an der Aktion. In der Vergangenheit habe sich der Ausländerbeirat bei der Interkulturellen Woche eingebracht, nun werde die Aktion vom Rathaus betreut.

"Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm, bei dem sich viele Initiativen beteiligen", freute sich der Bürgermeister. Dabei seien Kunst, Kultur, Musik, Tanzen, Sport und vieles mehr. "Der kleinste gemeinsame Nenner sind Musik und Sport, wenn man sich nicht durch Sprache verständigen kann", sagte Ennisch. Deshalb starte die Interkulturelle Woche am Freitag, 23. September, um 15.45 Uhr mit einer musikalischen Darbietung, und von 16 bis 18.15 Uhr gibt es "Dance-Surprise", eine Tanzüberraschung. Ab 18.30 Uhr gibt es ein Konzert "Meeting the green Island" mit der Band "The Torais". Eröffnet wird die Woche bereits um 15.15 Uhr von Stadtrat Matthias Knaust und Pfarrer Guido Hepke von der evangelischen Kirchengemeinde.

KONTAKT Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und es ist immer ein Übersetzer dabei. Das Programm gibt es auch online unter www.weilburg.de. Rückfragen oder Anmeldung per Mail an a.ennisch@weilburg. de oder unter Telefon 06471-31496.

"Wir wollen zeigen, dass die Unterschiede von Menschen eine Bereicherung sind und Austausch und Offenheit fördern", meinte die Sachbearbeiterin. Unterschiedliche Menschen könnten miteinander leben und das wollten sie in dieser Woche zeigen. Ennisch bedankte sich bei allen Akteuren, die teils auch spontan mitmachen. Im Moment leben 270 Ukrainer in Weilburg, auch für sie sei Einiges geboten.

Ein Workshop zum Thema "Mit Optimismus in die Zukunft blicken - Kick Off JUZ" findet am Samstag, 24. September, um 15 Uhr im Jugendzentrum statt.

Die faire Kaffee-Tafel des Weltladens lädt am Sonntag, 25. September, ab 13 Uhr auf den Schlossplatz ein. Weiter geht es am Montag, 26. September, um 14 Uhr mit einer Ausstellungseröffnung im Komödienbau. Der Fotograf Mohamed Osman aus Syrien erzählt mit seinen Fotos von Menschen und ihren Schicksalen, von Zerstörung und Krieg, aber auch von der Schönheit der Welt. Um 15 Uhr findet das "Kunstprojekt für dich, für mich, für alle" im Treffpunkt in der Schwanengasse statt. Der Kinoabend startet um 18.30 Uhr mit dem Film "Als Paul über das Meer kam" im Delphi Filmtheater. Am Dienstag, 27. September, gibt es um 16.30 Uhr eine Stadtführung durch Weilburg in ukrainischer Sprache. "Mit Sport stark fürs Leben" findet am Mittwoch, 28. September, in der Turnhalle am Windhof statt. Und ab 18 Uhr gibt es den Selbstversuch "Ukrainisch als Fremdsprache lernen".

An den weiteren Tagen gibt es Märchen aus Heimatländern von nach Weilburg Geflüchteten, man kann die ukrainische Kultur erleben und einen Blick in die Vergangenheit bei einer Schlossführung in ukrainischer Sprache werfen und am Abend im "LindenCult" in Hasselbach ein Konzert mit "Huun Huur Tu" hören. Der "Tag der offenen Moschee" bildet den Abschluss der Interkulturellen Woche.