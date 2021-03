Inzidenz bleibt weiter über 100

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Corona-Inzidenz im Landkreis Limburg-Weilburg bleibt weiter über dem Schwellenwert von 100. Am Donnerstag teilt die Kreisverwaltung einen Wert von 104,5 mit. Am Vortag betrug der Wert 105,0. Die Inzidenz beschreibt die innerhalb von sieben Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenz des Landkreises Limburg-Weilburg wird die Bevölkerungszahl von 172 328 zugrunde gelegt.

Bereits am Vortag hatte festgestanden, dass es somit nicht zu weiteren Öffnungsschritten an den Schulen im Landkreis kommt. Eigentlich hätten nach dem Willen des Kultusministeriums Schüler ab der siebten Klasse wenigstens einmal in der Woche noch vor Ostern den Präsenzunterricht besuchen sollen. Doch daraus wird jetzt nichts mehr. Das Gesundheitsamt Limburg habe eine entsprechende gesundheitsfachliche Anordnung erlassen, teilt das Schulamt in einem Schreiben mit. Davon ist auch der Lahn-Dill-Kreis betroffen.

923 Menschen im Landkreis befinden sich derzeit in Quarantäne. 240 Personen sind bislang in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 35 Corona-Infizierte, 29 Personen im Normalpflegebett und sechs im Intensivbett.

Der Landkreis Limburg-Weilburg verfügt als einziger Landkreis in Hessen seit dem 1. Dezember über eine Allgemeinverfügung, nach der in Einrichtungen und auch in den Krankenhäusern regelmäßig Corona-Tests durchzuführen waren. Derzeit seien keine Einrichtungen getroffen.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 13 256 Menschen die Erstimpfung erhalten, derzeit laufen innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters bereits die Zweitimpfungen. Rund 700 Personen aus unserem Landkreis wurden zudem im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft.