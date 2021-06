Inzidenz im Kreis sinkt auf 3,5

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Nach Angaben der Kreisverwaltung beträgt die Inzidenz im Landkreis Limburg-Weilburg aktuell 3,5 (Stand Freitag, 18. Juni). Am Donnerstag hatte sie 5,8 betragen. Die Inzidenz beschreibt die innerhalb von sieben Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner. Für die Berechnung bezieht sich der Landkreis auf das Robert-Koch-Institut (RKI).

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind 25 Personen mit dem Coronavirus infiziert (Stand Freitag, 18. Juni, 0 Uhr). Insgesamt gab es bislang 9200 bestätigte Fälle (unverändert zum Vortag). Bei 2178 Fällen wurde eine Mutation nachgewiesen. 8891 Personen sind inzwischen genesen (plus vier zum Vortag). Von den aktuell Infizierten sind 17 Personen von einer Mutation betroffen.

230 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 284 Personen sind in Verbindung mit dem Corona-virus gestorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell drei Corona-Infizierte: eine Person im Normalpflegebett und zwei im Intensivbett.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 50 153 Menschen die Erstimpfung erhalten, 29 798 die Zweitimpfung. Rund 700 Personen aus dem Landkreis wurden zudem im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft. Nach Angaben des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration wurden zudem 52 636 Impfungen in Hausarztpraxen durchgeführt, unterteilt in 37 022 Erstimpfungen, 11 766 Zweitimpfungen und 3848 Einmalimpfungen.