Inzidenz in Limburg-Weilburg beträgt 164,6

LIMBURG-WEILBURG - Stand Sonntag sind 556 Personen im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz beträgt 164,6. Die Inzidenz beschreibt die innerhalb von 7 Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Corona-Virus pro 100 000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenz des Landkreises Limburg-Weilburg geht das Robert-Koch-Institut von der Bevölkerungszahl 171.912 aus.

38 005 Menschen haben Erstimpfung erhalten.

Insgesamt gab es bislang 8783 bestätigte Fälle (+ 43 zum Vortag) - insgesamt wurde bei 1874 Fällen eine Mutation nachgewiesen - 7957 Personen sind inzwischen genesen (+ 46 zum Vortag). Von den aktuell Infizierten sind 314 Personen von einer Mutation betroffen. 1058 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 270 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben, zuletzt zwei Personen im Krankenhaus in Limburg.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 52 Corona-Infizierte, 38 Personen im Normalpflegebett und 14 im Intensivbett. Der Kreis Limburg-Weilburg verfügte als einziger Landkreis in Hessen seit 11. Dezember 2020 über eine Allgemeinverfügung, nach der in Einrichtungen und auch in den Krankenhäusern regelmäßig Corona-Tests durchzuführen waren.

Nachdem zwischenzeitlich solche Verpflichtungen aufgrund der Corona-Einrichtungsschutzverordnung für die Einrichtungen durch das Land geschaffen wurden, sind gleichwohl entsprechende Regelungen des Landkreises für die Krankenhäuser weiterhin gegeben. Positive Fälle gibt es derzeit in einem Pflegeheim in der Gemeinde Villmar und in der Kita "Konfetti" Steeden. Eine Quarantäne wurde außerdem für eine Gemeinschaftsunterkunft in Lindenholzhausen ausgesprochen.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 38 005 Menschen die Erstimpfung erhalten, derzeit laufen innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters bereits die Zweitimpfungen.

Rund 700 Personen aus dem Landkreis wurden zudem im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft. Impfungen, die in Hausarztpraxen durchgeführt werden, fließen nicht in diese Statistik ein, da hier keine Meldung an den Landkreis erfolgt.