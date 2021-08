Inzidenz in Limburg-Weilburg klettert auf 56,4

Die Inzidenz im Kreis Limburg-Weilburg ist über die 50er-Marke geklettert. Symbolbild: Tim Wegner

LIMBURG-WEILBURG - Die Kreisverwaltung teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Sonntag, 22. August, 0 Uhr, 124 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Das sind 32 mehr als am Vortag. Die Inzidenz steigt am Sonntag auf 56,4. Am Samstag hatte sie noch bei 46,0 gelegen.

Insgesamt gab es bislang 9489 bestätigte Fälle, 9080 Personen sind inzwischen genesen, zwei mehr als am Vortag. 792 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 285 Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell laut Kreisverwaltung fünf mit dem Coronavirus infizierte Personen im Normalpflegebett und eine Person im Intensivbett.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang insgesamt 114 290 Menschen die Erstimpfung erhalten (66,5 Prozent), 103 888 sind vollständig geimpft (60,4 Prozent). Die Impfzahlen setzen sich zusammen aus Erst-, Zweit- und Einmalimpfungen im Impfzentrum Limburg, in Arztpraxen und im Impfzentrum Wiesbaden.

Weiterhin können sich die Bürger ohne Termin im Impfzentrum Limburg impfen lassen, jeweils montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr.

Das Impfzentrum bietet auch Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr die Möglichkeit, sich ohne Terminvereinbarung gegen Covid-19 impfen zu lassen. Der Impfstoff von BioNTech ist ab dem 12. Lebensjahr in Deutschland zugelassen, inzwischen liegt eine Empfehlung der StiKo für die Impfung von Kindern und Jugendlichen vor. Erforderlich hierfür ist die schriftliche Einwilligung beider Erziehungsberechtigter auf den Aufklärungsbögen. Die Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren müssen sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zur Impfung vorstellen. Alleinerziehende Elternteile müssen das alleinige Sorgerecht nachweisen.

Zudem bietet das Impfzentrum Limburg-Weilburg weiter die Möglichkeit der "Impfung auf Anruf" in den Privathaushalten des Landkreises an, das sich als barrierefreies Angebot besonders an weniger mobile Menschen richtet. Diese Impfungen finden ausschließlich an Wochenenden statt. Eine Anmeldung hierfür ist für alle Bürger möglich, die noch keine Impfung erhalten haben. Eine Impfung ist nur mit den Impfstoffen der Hersteller BioNTech oder Johnson & Johnson möglich. Interessenten können unter Telefon 0 64 31-9 21 70 81 oder 0 64 31-9 21 70 89 oder per E-Mail unter mobileteams(at)limburg-weilburg.de mit dem Impfzentrum Kontakt aufnehmen.