Inzidenz in Limburg-Weilburg überschreitet 300er-Marke

Die Inzidenz im Landkreis Limburg-Weilburg hat wieder den Wert von 300 überschritten.

LIMBURG-WEILBURG - Die Inzidenz im Landkreis Limburg-Weilburg hat wieder den Wert von 300 überschritten. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit.

Mit Stand 22. April, 12 Uhr, liegt die Anzahl der infizierten Personen bei 800. Das entspricht 300,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Von den 800 Fällen sind 425 von Mutanten betroffen.

Nur um die Weihnachtszeit 2020 hatte der Inzidenzwert im Kreis höher gelegen. An Heiligabend vermeldete die Kreisverwaltung den Höchststand: eine Inzidenz von 409,7. Mehr dazu hier

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 8026 bestätigte Fälle (+ 89 zum Vortag) - insgesamt wurde bei 1380 Fällen eine Mutation nachgewiesen. 6976 Personen sind inzwischen genesen (+64 zum Vortag).

1859 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 250 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 40 Corona-Infizierte, 24 Personen im Normalpflegebett und 16 im Intensivbett. Um eine bestmögliche Versorgung der Corona-Patienten zu gewährleisten, kann es zu Verlegungen zwischen den Krankenhäusern kommen.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 27 536 Menschen die Erstimpfung erhalten. Rund 700 Personen wurden zudem im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft.