Inzidenz sinkt in Limburg-Weilburg: Erleichterungen kommen

Einige Corona-Beschränkungen in Limburg-Weilburg werden wegen sinkender Inzidenz gelockert.

LIMBURG-WEILBURG - Der Landkreis nimmt den Fuß etwas von der "BundesNotbremse": An fünf aufeinanderfolgenden Werktagen ist die Corona-Inzidenz von 150 unterschritten worden. Das teilt der Landkreis am Dienstag mit, der Wert beträgt derzeit 113,4. Daraus ergeben sich Erleichterungen für die Bürger, wie sie bundesweit im Gesetz der "Bundesnotbremse" vorgesehen sind. Diese treten ab Donnerstag, 20. Mai, in Kraft. Der Landkreis führt auf, welche Regeln ab Donnerstag gelten:

Kontaktbeschränkungen

Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum sind nur zwischen Personen eines Hausstandes mit einer weiteren Person aus einem anderen Hausstand möglich (Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt, auch vollständig Geimpfte und Genesene im Sinne der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung werden nicht mitgerechnet).

Ausgangssperre

Kein Verlassen des häuslichen Bereichs (inklusive privatem Grundstück) zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Ausnahmen bei triftigen Gründen, etwa Weg zur Arbeit, medizinischer Notfall, Mandatsausübung, Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts. Bis 24 Uhr ist es möglich, alleine draußen zu joggen oder spazieren zu gehen (jedoch kein Sport auf Sportanlagen). Für geimpfte und genesene Personen gilt die Ausgangsbeschränkung nicht. Bei der Nutzung von Bus und Bahn besteht die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar).

Geschäfte

Geöffnet bleibt der Lebensmittelhandel. In allen weiteren Geschäften ist in der Stufe 100 bis 150 das Einkaufen mit Termin und einem aktuellen negativen Testergebnis möglich. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein, und ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche ist zulässig. Zudem sind die für den Einkauf geltenden allgemeinen Regelungen einzuhalten. Geimpfte und Genesene müssen keinen Test durchführen, aber einen Nachweis über die vollständige Impfung bzw. Genesung vorlegen.

Dienstleistungen

Körpernahe Dienstleistungen sind nur zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken und nur mit FFP2-Maske zulässig. Kosmetik- und Tattoostudios müssen schließen, ebenso Fitnessstudios und Solarien.