Inzidenz steigt auf 273,9

Im Kreis Limburg-Weilburg sind am Sonntag 94 weitere Corona-Fälle registriert worden.

LIMBURG-WEILBURG - 273,9 lautet der Inzidenz-Wert im Landkreis Limburg-Weilburg am Sonntag, 12 Uhr. Die Inzidenz steigt somit weiter an. Am Samstag lag der Wert bei 236,8. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

703 Menschen sind aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 7723 bestätigte Fälle, 94 mehr als noch einen Tag zuvor. Insgesamt wurde bei 1126 Fällen die britische Mutation nachgewiesen. 6772 Personen sind inzwischen genesen, das sind 43 mehr als am Vortag.

Von den aktuell Infizierten sind 298 Personen von der britischen Mutation betroffen. 1711 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 248 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 47 Corona-Infizierte, 33 Personen im Normalpflegebett und 14 im Intensivbett.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 25 509 Menschen die Erstimpfung erhalten, derzeit laufen die Zweitimpfungen. Rund 700 Personen aus dem Landkreis wurden zudem im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft. Impfungen, die in Hausarztpraxen vorgenommen werden, fließen nicht in diese Statistik ein, da hier keine Meldung an den Landkreis erfolgt.

Der Kreis verlängert zudem ab Montag (19. April) die Ausgangsbeschränkung. Und außerdem tritt ab Montag eine weitere Allgemeinverfügung in Kraft: Der Konsum von Alkohol und die Abgabe von alkoholhaltigen Getränken zum Vor-Ort-Verzehr auf bestimmten öffentlichen Plätzen und Einrichtungen in der Stadt Limburg sind verboten.