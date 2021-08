Inzidenz über 50: Strengere Regeln in Limburg-Weilburg

Eine Maskenpflicht in Gedrängesituationen, in denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt ab 25. August im Kreis Limburg-Weilburg. Symbolfoto: dpa

LIMBURG-WEILBURG - Die Inzidenz im Landkreis Limburg-Weilburg ist über einen Wert von 50 gestiegen. Das hat weitere Corona-Maßnahmen zur Folge. Am Sonntag hatte die Kreisverwaltung einen Anstieg des Wertes auf 56,4 gemeldet.

Ergänzend zu den bereits mit Allgemeinverfügung vom 20. August 2021 getroffenen Regelungen , gilt auf Basis des Eskalationskonzeptes des Landes Hessen eine Maskenpflicht in Gedrängesituationen, in denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Hier muss dann eine medizinische Maske getragen werden.

Darüber hinaus wird die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte auf 500 Personen im Freien und 250 Personen in Innenräumen begrenzt. Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Das Gesundheitsamt kann in Ausnahmefällen eine höhere Teilnehmerzahl gestatten. Diese Teilnehmerbegrenzung gilt auch für private Feierlichkeiten in öffentlichen Räumen oder eigens angemieteten Räumen.

Die ergänzenden Regelungen treten am Mittwoch, 25. August 2021, in Kraft. Die Regelungen entsprechen den Maßnahmen des Eskalationskonzeptes des Landes Hessen vom 17. August 2021. Weitere Beschränkungen können notwendig werden, wenn der Inzidenzwert über 100 liegt.