4 min

Ja oder Nein? Weilburg entscheidet über Stolpersteine

Am Donnerstag trifft das Stadtparlament die Entscheidung, wie an Opfer der Nazi-Zeit erinnert werden soll. Wir klären, wer in der Debatte was will - und wie es nun weitergeht.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg