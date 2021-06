Ja zum Ausbau des Weiltalradwegs

Sie stehen gemeinsam hinter den Plänen zum möglichst raschen Ausbau des Weiltalradwegs (v. l.): Ulrich Krebs, Michael Köberle, Lisa Meier-Ebert, Mario Koschel, Lars Wittmaack, Till Boger und Götz Esser. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG/WEILBURG/WEILMÜNSTER - Limburg/Weilburg/Weilmünster (red). Die Landräte Michael Köberle (Limburg-Weilburg, CDU) und Ulrich Krebs (Hochtaunuskreis, CDU) stehen gemeinsam mit den Bürgermeistern hinter den Ausbauplänen für den Weiltalweg. Aus diesem Grund trafen sich die beiden mit ihren jeweiligen Radverkehrsbeauftragten - Lisa Meier-Ebert (Hochtaunuskreis) und Lars Wittmaack (Limburg-Weilburg) - sowie zwei Bürgermeistern der Anrainerkommunen in Weilmünster.

Große Bedeutung für alltäglichen Verkehr

Die Kommunen zwischen Schmitten und der Lahn sehen den Weiltalweg schon lange als verbindendes Element an und möchten den Radfahrern durchgehend gute Wege anbieten. "Wir brauchen einen gut ausgebauten Weiltal-Radweg sowohl für den Alltags- wie auch für den touristischen Verkehr", unterstrich Bürgermeister Mario Koschel (parteilos) aus Weilmünster. Neben der angemessenen Aufwertung des Weges als wichtige touristische Infrastruktur gehe es hier auch um deutliche Verbesserung für den alltäglichen Radverkehr, der zunehmend an Bedeutung gewinne.

"Damit Menschen häufiger das Auto stehen lassen und für kürzere Strecken tatsächlich das Fahrrad benutzen, müssen wir die Wege bestmöglich ausbauen. Wer nicht nur bei schönem Wetter unterwegs ist, braucht ganz einfach die Gewissheit, dass die Strecke auch sicher befahrbar ist", betonte Landrat Michael Köberle. Jörg Sauer, Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Limburg-Weilburg (SPD), erläuterte, dass in diesem Sinne gemeinsam mit Hessen Mobil der Ausbau des Weges von der Lahn bis einschließlich Weilmünster bereits abgestimmt und die rechtlichen Voraussetzungen dafür vom Landkreis geschaffen worden seien. Bau und Finanzierung erfolgten in Eigenregie durch das Land.

Die Bürgermeister und Landräte haben sich deshalb bei diesem gemeinsamen Termin darauf verständigt, nicht nur den Ausbau des gesamten Weges voranzutreiben, sondern auch gemeinsam für die künftige Pflege und Unterhaltung einzustehen. Es gehe darum, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, an welcher Stelle die Koordinierung der Wegeunterhaltung über die Kreisgrenzen hinaus angesiedelt werden sollte.

Vernünftig vernetzen

mit Bussen und Bahnen

"Unser gemeinsames Ziel ist es, in ein paar Jahren allen Nutzerinnen und Nutzern einen Weg mit durchgehend hoher Qualität zu bieten, die sich auch in Beschilderung und Möblierung widerspiegelt und vernünftig an das umliegende Bus- und Bahnnetz angebunden ist", unterstrich Landrat Ulrich Krebs.

"Der Weiltalweg ist, neben der L 3025, die historische Schlagader des Weiltals und stellt somit eine wichtige zusätzliche Verkehrsverbindung untereinander dar", ergänzte Götz Esser. Das Signal sei eindeutig: "Hier ziehen - wie auch schon bei der alljährlichen Veranstaltung ,Autofreier WeiltalSonntag' - alle an einem Strang."