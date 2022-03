Jan Pieter Subat ist neuer Bürgermeister in Selters

Jan Pieter Subat hat die Bürgermeisterwahl in Selters für sich entschieden. Grafik: Michael Köhler

SELTERS - Die Wahl in Selters ist entschieden: Jan Pieter Subat heißt der neue Bürgermeister in der Taunusgemeinde. Der unabhängige Kandidat hat sich in der Stichwahl gegen den ebenfalls unabhängigen Kandidaten Benjamin Zabel durchgesetzt.

Das Ergebnis steht

kurz nach 19 Uhr fest

Kurz nach 19 Uhr steht es am Sonntag fest: Jan Pieter Subat holt 54,93 Prozent der Stimmen und somit den Chefposten im Rathaus für sich. Die 45,07 Prozent der Stimmen reichen für Benjamin Zabel nicht aus. Die Wahlbeteiligung liegt bei 56,22 Prozent.

Bei der Wahl am 6. März war es noch zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Bewerbern gekommen. Der 51-jährige Subat hatte damals mit 47,72 Prozent der Stimmen leicht geführt. Auf den 40-jährigen Zabel entfielen 46,53 Prozent der Stimmen, während der dritte unabhängige Kandidat Jochen Weeber 5,75 Prozent holte. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,54 Prozent.

Der gebürtige Wiesbadener Subat ist Bauamtsleiter der Stadt Bad Camberg. Seit 19 Jahren lebt er mit seiner Familie im alten Ortskern von Niederselters. Der bisherige Amtsinhaber Bernd Hartmann (parteilos) war nach zwei Amtsperioden und zwölf Dienstjahren nicht mehr angetreten.