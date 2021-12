Jeder hilft und viele spenden Trost

Eine Limburger Helferin, die schon viele Stunden freiwilligen Einsatz geleistet hat: Sarah Tölg. Die 23-Jährige leitet ehrenamtlich die Malteser-Sanitätsdienste Limburg-Weilburg und ist zudem stellvertretende Zugführerin. Tölg hat sich gleich zu Beginn als ehrenamtliche Führungskraft in der Einsatzzentrale für die Stabsarbeit gemeldet. Foto: Malteser

WEILBURG/AHRWEILER - Zerstörte Orte, kaputte Häuser und notdürftig geflickte Straßen - auch Monate nach der Flutkatastrophe vom Juli, die das Ahrtal besonders hart getroffen hatte, sind die immensen Schäden noch allerorten sichtbar. Ein Ende der Hilfe für die Flutopfer im Ahrtal ist noch lange nicht absehbar. Zu den vielen, die in dem Katastrophengebiet geholfen haben und noch immer helfen, gehört der Malter Hilfsdienst Limburg-Weilburg.

Zusätzlich zu den vielen Sachspenden sei die Bereitschaft von ehrenamtlichen Helfern, persönlich vor Ort mit anzupacken, von Anfang sehr hoch gewesen, sagt Jürgen Briegel, Kreisbeauftragter Limburg-Weilburg des Malteser Hilfsdienstes. Er zog jetzt eine Zwischenbilanz des Einsatzes an der Ahr.

Aktuell werden besonders Heizradiatoren benötigt

Gleich zu Beginn der Einsätze habe der Malteser Hilfsdienst Betroffene mit dem Wichtigsten versorgt - vor allem mit dringend benötigten Sachmitteln, "vielen hochwertigen technischen Geräten wie Hochdruckreinigern, Dampfstrahlern, Stromerzeugern, Bautrocknern und Werkzeugen, aber auch Waschmaschinen und Wäschetrocknern, Arbeitskleidung - aber auch Lebensmitteln", berichtet Briegel. Inzwischen ist es kalt geworden: Derzeit würden vor allem Heizradiatoren gebraucht, sagt der Experte.

Die Flutkatastrophe im Juli trifft das Ahrtal besonders hart. Noch immer ist - wie hier in Mayschoß - nichts so, wie es früher gewesen ist. Geschmückte Weihnachtsbäume stehen dort vor zerstörten Ladenfassaden. Ein Ende der Hilfe ist aktuell noch nicht absehbar. Das bestätigt Jürgen Briegel vom Malteser Hilfsdienst Limburg-Weilburg, der auf die bisherigen Einsätze zurückblickt. Foto: Boris Roessler/dpa

Für die, die im Katastrophengebiet helfen, bedeutet das die Konfrontation mit bislang so nicht Vorstellbarem. Kein Helfer gehe unvorbereitet in einen solchen Einsatz, betont der Malteser-Kreisbeauftragte. "Zur Einarbeitung unserer Ehrenamtlichen gehört zum einen die qualifizierte Aus- und Fortbildung in den Katastrophenschutzeinheiten, zum anderen aber auch die präventive, begleitende und nachsorgende Unterstützung in der psychosozialen Notfallversorgung", erläutert Briegel. Im Hauptberuf leitet er beim Malteser Hilfsdienst in der Diözese Limburg unter anderem das Referat Ausbildung.

Eine der heimischen Helferinnen, die schon viele Stunden freiwilligen Einsatz hinter sich haben, ist Sarah Tölg aus Limburg. Im Hauptberuf Ergotherapeutin in Ausbildung, leitet die 23-Jährige ehrenamtlich die Malteser-Sanitätsdienste der Gliederung Limburg-Weilburg und ist zudem auch stellvertretende Zugführerin. "Gleich zu Beginn wurden Führungskräfte in der Einsatzzentrale für die Stabsarbeit gesucht, da habe ich mich gemeldet", berichtet Tölg. Eigentlich habe sie nur drei Tage bleiben wollen. Daraus seien dann aber zehn Tage am Stück geworden, "weil die Not im Ahrtal so groß war".

Seit 2012 engagiert sich Tölg beim Malteser Hilfsdienst. "Keiner hatte eine solche Lage bisher in der eigenen Region zu bewältigen, das hat uns vor besondere Herausforderungen gestellt. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, es gab keinen Masterplan, wir mussten improvisieren und schauen, wie wir wo helfen können", berichtet sie.

Am meisten beeindruckt habe sie die Hilfsbereitschaft der Menschen im Ahrtal, sagt Tölg. An einem Abend sei sie mit einer Kollegin noch einmal ins Ahrtal gefahren, um besser einschätzen zu können, was benötigt wird. Sie seien an einer Gruppe von Betroffenen vorbeigekommen, die gerade gegrillt hätten und "uns quasi vors Auto gesprungen sind, weil sie das Malteser-Logo erkannt haben. Wir seien doch so viel und lange unterwegs, haben sie gemeint, ob wir nicht mitessen wollen. Dass die Menschen, die eigentlich die größte Not haben, so hilfsbereit sind, das hat mich bewegt. Jeder hat jeden unterstützt und das Wenige, was er selbst noch hatte, geteilt."

Dies bestätigt auch Jürgen Briegel: "Es war sehr beeindruckend zu spüren, wie groß die Solidarität und die Hilfsbereitschaft vor Ort sind. Vielen ist fast nichts geblieben, und trotzdem ist da noch der Blick auf den Nachbarn, der Hilfe und Trost braucht und dem es vielleicht noch schlechter geht."

Und er ergänzt: "Vor Ort mit eigenen Augen diese Verwüstung in der Realität wahrzunehmen, ist unbeschreiblich und fährt einem durch Mark und Bein. Fast bekommt man ein schlechtes Gewissen, wenn man dann wieder nach Hause in seine heile Welt fährt."