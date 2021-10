Johannes Hanisch ist "Influencer" unter den Bürgermeistern

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Limburg-Weilburg (brm). Der Weilburger Bürgermeister landet auf Platz eins im Landkreis bei der Aktivität in Sozialen Netzwerken. Das ergibt eine Auswertung der freien Journalistin Heike Lachnit aus Elz, die eine regionales Nachrichtenblog betreibt. Johannes Hanisch (CDU) hat demnach 3000 Follower auf der Plattform Instagram, dort verfolgen, was in seinem Kalender steht und was er den Tag über macht. Dass er sich dabei gekonnt in Szene setzt und auch mit seinem Hund für Fotos posiert, bringt dem Weilburger Rathauschef den Titel "Influencer unter den Bürgermeistern" ein, wie Lachnit schreibt. Der Instagram-Auftritt der Stadt Weilburg selbst hat wenig mehr Follower mit 3598 Abonnenten und zeige dort vor allem die Schönheit der Stadt. Weilburg sei zudem auf Facebook vertreten. Auf Platz zwei der Auswertung folgt Frank Groos (parteilos) aus Brechen, der auf seinen Profilen 1000 Menschen erreicht. Auch andere Bürgermeister im Kreis nutzen Soziale Netzwerke, mit unterschiedlichen Nutzerzahlen.

Bei den offiziellen Auftritten der Kommunen landet die Kreisverwaltung selbst an erster Stelle, wie die Auswertung weiter zeigt. 12 000 Abonnenten hat der Landkreis auf Facebook und Instagram.