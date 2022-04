Johannes Hanisch will wieder in den CDU-Landesvorstand

Johannes HanischFoto: CDU Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Am 2. Juli wird der CDU-Landesvorstand Hessen neu gewählt. Die Christdemokraten im Landkreis Limburg-Weilburg schicken zu diesem Urnengang erneut den Weilburger Bürgermeister Johannes Hanisch ins Rennen. Hanisch, der dem Landesvorstand seit zwei Jahren angehört, wird wieder als Beisitzer kandidieren. "Die Verankerung zwischen der kommunalen und der landespolitischen Ebene ist aus meiner Sicht sehr wichtig, damit wir weiterhin eine erfolgreiche Politik für die Menschen vor Ort machen können. Meine kommunalpolitische Erfahrung als Bürgermeister und Kreistagsmitglied konnte ich in den letzten zwei Jahren in den CDU-Landesvorstand in Hessen einbringen und möchte mich gerne auch im Hinblick auf die wichtigen Weichenstellungen für eine weiterhin erfolgreiche Politik der CDU Hessen im neuen Landesvorstand einbringen", sagte Hanisch zu seiner erneuten Kandidatur.

"Die CDU in Hessen braucht stets kompetentes Personal, um im ganzen Land erfolgreich zu sein. Mit Johannes Hanisch haben wir dafür einen hervorragenden Kandidaten, der allem voran mit kommunalpolitischem Sachverstand, klugen Ideen, aber auch mit kritischen Beiträgen die CDU voranbringt", stellte CDU-Kreisvorsitzender Andreas Hofmeister fest.