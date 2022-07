Jugendbuchautorin aus Essen überzeugt in Limburg doppelt

Der Hans-im-Glück-Preis wird durch eine Schreibfeder aus Glas in einem Tintenbehälter symbolisiert. Gefertigt wurde das Kunstwerk von der Glasfachschule in Hadamar. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Ein Novum beim Hans-im-Glück-Preis: Erstmalig werden zwei eingereichte Werke einer Autorin ausgezeichnet. Die Bucheinsendungen "Nach vorn, nach Süden" und "Die Nacht so groß wie wir" von Sarah Jäger überzeugten die Jury des Jugendliteraturpreises der Kreisstadt Limburg gleich doppelt. Das Buch "Nach vorn, nach Süden" ist das Gewinnerbuch.

"Die Autorin setzte sich gegen 98 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. Insgesamt wurden 47 Bücher und 51 Manuskripte eingereicht", informierte Anna Vössing als Leiterin des Kulturamtes der Stadt Limburg über die Entscheidung der Jury. Bürgermeister Marius Hahn (SPD) verleiht den Preis am Dienstag, 18. Oktober.

"Die Sprache ist es, die uns von Anfang an in den Bann gezogen hat. Und die so behutsam wie ungewöhnlich gezeichneten Figuren. Das muss man können. Sarah Jäger ist neu in der Jugendbuchszene, aber reich an Erfahrung", heißt es in der Begründung der Jury. Sarah Jäger arbeitet in Essen als Buchhändlerin, hat auch schon bei einer Fast-Food-Kette gejobbt und im Call-Center einer Bank gearbeitet. Als ausgebildete Theaterpädagogin erarbeitete sie mit Jugendlichen und schrieb Theaterstücke.

In ihren beiden ersten Romanen tasten einzelne Figuren die anderen Akteure ab, sodass sich für die Lesenden nach und nach eine Biografie erschließt und die komplexen Beziehungen der Jugendlichen untereinander sichtbar werden.

In "Nach vorn, nach Süden" stammen die Hauptpersonen bis auf die unsichere Erzählerin Lena aus dem prekären Milieu, eher eine Seltenheit im deutschsprachigen Jugendbuch. Sie bilden eine Schicksalsgemeinschaft, verbunden durch ihre Aushilfsjobs im örtlichen Supermarkt. Dort hängen sie im Hinterhof ihren Träumen nach, sind einander Stützen und Familienersatz und entschließen sich, nach Jo zu suchen, der vor einem halben Jahr aus ihrer Gruppe verschwunden ist und nur ab und an eine Postkarte von unterwegs schickt.

"Die Nacht so groß wie wir" beschreibt, wie im Zeitraum eines einzigen Tags eine Freundesgruppe zerfällt. Es ist die Nacht einer entgleisten Abiturfeier, in der verschwiegene Geheimnisse an den Tag kommen und in der sich alle Beteiligten einem eigenen Abgrund stellen müssen.

Glasfachschule Hadamar gestaltet symbolischen Preis

Die Preisverleihung findet am Dienstag, 18. Oktober, ab 19 Uhr im Historischen Rathaus in Limburg (Fischmarkt 21) statt. Zu einer Lesung im Rahmen des Limburger Lesedoms kommt Sarah Jäger am Mittwoch, 19. Oktober, in die WERKStadt Lounge (Bahnhofsplatz 2). Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Die Jury setzte sich zusammen aus Jutta Bummel (Buchhändlerin), Gabriele Fachinger (Bibliothekarin), Jutta Golz (Bibliothekarin), Stefan Hauck (Fachredakteur beim Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel) und Ralf Schweikart (Redakteur).

Der Hans-im-Glück-Preis wurde im Jahr 1977 von dem Schriftsteller Hans-Christian Kirsch und seiner Frau gestiftet. 1987 wurde er von der Stadt Limburg als Förderpreis für Jugendbuchautoren übernommen. Er wird alle zwei Jahren vergeben und war bisher mit 3000 Euro sowie mit einer Kugel mit 24-karätiger Blattvergoldung dotiert. Nun gibt es erstmals ein Preisgeld von 3500 Euro. Der nun überreichte symbolische Preis besteht aus einer Feder und einem Tintenfass aus Glas. Es ist ein Kunstwerk der Glasfachschule Hadamar.