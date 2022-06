Jugendliche verschönern den Bahnhof in Niederbrechen

Für die gute Sache haben junge Leute die Bahnhofsunterführung in Niederbrechen verschönert. Foto: Peter Ehrlich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRECHEN - Farbe bekennen für Vielfalt, Demokratie und Toleranz. Dafür steht das Bundesmodellprogramm "Demokratie leben". In einem Kooperationsprojekt, des Jugendforums Goldener Grund, der Jugendarbeit der Gemeinde Brechen sowie den Künstlern Scid&Harti haben nun auch junge Leute aus dem heimischen Raum Farbe bekannt. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Es wurde drei Tage lang gemeinsam mit Jugendlichen aus der Gemeinde der Bahnhof in Niederbrechen mit gesprühten Bildern von Bauwerken, bunten Schmetterlingen, Blumen und Tieren verschönert. Alles passierte nach vorheriger Absprache mit der Deutschen Bahn und der Gemeinde Brechen. Finanziert wurde das Projekt aus dem Bundesmodellprogramm "Videto Goldener Grund". Die Bahnhofsunterführung in Niederbrechen wurde für das Graffitiprojekt extra von der Gemeinde Brechen noch gereinigt.

Highlight sind bunte

Selfi-Schmetterlinge

Die schillernden Kunstwerke sollen die bunte Vielfalt von Mensch und Tier widerspiegeln, welche sich nicht nur in der Herkunft eines Menschen zeigen, sondern in allen persönlichen Besonderheiten, welche stets respektiert werden sollten. Highlight sind die bunten Selfi-Schmetterlinge. Diese sollen zum Fotografieren einladen.

Der Bahnhof in Niederbrechen soll nun zum Aussteigen und Bestaunen dieser bunten Vielfalt einladen.

Scid&Harti aus Gießen (www.scid-artdesign.de) sind die wahren Künstler hier im Kreis und über die Landkreisgrenzen hinaus. Sie schaffen es mit ihrer liebevollen Anleitung, ihrer Geduld und ihren vielen Tipps, dass das Sprühen Spaß macht und die Jugendlichen dabei sehr konzentriert bleiben. Schönheitsfehler dürfen passieren, denn es geht in erster Linie natürlich ums Ausprobieren.

Passanten freuen sich und bestärken die Künstler

Mareike Schaffer (Vertreterin des Jugendforums Goldener Grund) und Madlen Wagner (Jugend- und Schulsozialarbeiterin der Gemeinde Brechen) zeigten sich vom ersten Tag an begeistert von der Aktion. "Etwas gemeinsam zu erschaffen ist immer toll und die Jugendlichen arbeiten so wahnsinnig gut mit und haben Spaß ihre Gemeinde zu verschönern", so Mareike Schaffer.

Aber auch die Passanten halten an, sind neugierig, freuen sich und haben die Sprühenden immer wieder positiv bestärkt. Stark wurde das Projekt vom Bürgermeister der Gemeinde Brechen Frank Groos und der Bauamtsleitung der Gemeinde Brechen unterstützt. Frank Groos sagte, ihm würden die Jugendlichen seiner Gemeinde am Herzen liegen. So habe er sofort seine Zustimmung gegeben und sich auch um alle vorherigen Absprachen kümmerte.

Madlen Wagner, Jugendarbeiterin der Gemeinde Brechen: "Die Gemeinde Brechen steht für ihre Vielfalt, Toleranz und ihren Zusammenhalt sowie ihr freiwilliges Engagement. Dies spiegelt sich nun am Bahnhof wider."