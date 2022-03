Junge Union Limburg-Weilburg diskutiert zur CDU-Zukunft

Christina StumppFoto: DOGMA 360°

LIMBURG - Limburg (red). Mit Christina Stumpp übernimmt seit Februar eine Junge Unionlerin Verantwortung für die Christdemokraten. Als kommissarische stellvertretende Generalsekretärin arbeitet das Bundestagsmitglied aktiv an der inhaltlichen und strukturellen Erneuerung der Partei. Für Montag, 4. April, um 18.30 Uhr hat die Junge Union (JU) Limburg-Weilburg die Leiterin des neuen Kommunalbüros der CDU zur Diskussion mit dem Thema "Wie wird die CDU moderne Volkspartei?" digital zu Gast und freut sich über zahlreiche Teilnehmer an der Debatte.

"Mit der Wahl von Friedrich Merz und vielen jungen Köpfen im neuen Bundesvorstand ist der erste Schritt zur Erneuerung der CDU getan. Nun gilt es inhaltlich mit einem neuen Grundsatzprogramm voranzugehen und strukturell die modernste Volkspartei Europas zu werden. Wie das auch mithilfe der Jungen Union gehen kann, das wollen wir gemeinsam mit Christina Stumpp diskutieren", freut sich Frederik Angermaier, Kreisvorsitzender der Jungen Union Limburg-Weilburg, auf die Veranstaltung.

Wer an der Online-Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an frederik. angermaier@ju-limburg-

weilburg.de oder unter Telefon 0 64 34-9 09 63 05 anmelden und erhält dann den Zugangslink zur Veranstaltung zugesendet. Die Onlinediskussion kann auch live auf der Facebookseite der JU Limburg-Weilburg mitverfolgt werden; allerdings kann man sich dort nur schriftlich zu Wort melden. Eine Aufzeichnung ist ebenfalls später auf Facebook zu finden.