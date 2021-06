Jungs verfolgen den Schinderhannes

Die Mitarbeiter des Jungen-Arbeitskreises laden zur Verfolgung des Räubers Schinderhannes ein. Foto: Kreisverwaltung

LIMBURG-WEILBURG - Jungs aus dem Landkreis können den berühmten Räuber Schinderhannes verfolgen.

Der Jungenarbeitskreis Limburg-Weilburg, bestehend aus den kommunalen Jugendpflegen Bad Camberg, Hünfelden, Weilburg, Elz, Weilmünster, Merenberg und Limburg, bietet unter der Leitung des Jugendbildungswerkes eine "Schnapp den Schinderhannes"-Challenge an. Über knapp 150 Kilometer folgt die Gruppe dem bekannten "Schinderhannes-Steig" durch den Taunus. Die Strecke wird voraussichtlich auf zehn Etappen innerhalb eines Jahres aufgeteilt.

Die Teilnehmer werden in eine fiktive Story eingebunden, die besagt, dass sich Merkwürdiges auf den Spuren des alten verbrecherischen Schinderhannes zugetragen hat: Durch den Taunus bis in den Landkreis Limburg-Weilburg summieren sich Ereignisse, für die es derzeit keine Antworten gibt.

Daher stellt sich den Teilnehmern die große Frage: Kann es sein, dass nach so vielen Jahren der Schinderhannes zurückgekehrt ist und wieder sein Unwesen treibt? Gemeinsam wird der Schinderhannes im Rahmen der diesjährigen Jungenaktionstage mit dem Mountainbike, zu Fuß, mit dem Kanu und sogar auf dem Schlitten verfolgt. Action und Abenteuer sind vorprogrammiert.

Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag, 26. Juni, von 10 bis 16 Uhr statt. Die Tour startet auf dem Gipfelplateau des großen Feldbergs. Von da aus begibt sich die Gruppe auf eine Erlebniswanderung bis nach Seelenberg. Unterwegs stehen auch Klettern und Abseilen auf dem Programm. Auf der zweiten Etappe am Samstag, 10. Juli, wird von 10 bis 16 Uhr mit dem Kanu von Leun bis nach Weilburg auf der Lahn gepaddelt.

Das Angebot richtet sich an Jungen ab zwölf Jahren. Man kann sich auch lediglich für einzelne Etappen anmelden. Für jeden, der an 75 Prozent der Etappen teilgenommen hat, gilt die Challenge als geschafft. Anmeldung und Infos gibt es beim Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg unter jbw@limburg-weilburg.de sowie bei den Jugendpflegern am Wohnort.