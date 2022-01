Jutta Lippe ist erste Ehrenvorsitzende

Haben mit dem Verein "Wir sind mehr" auch in diesem Jahr viel vor (v. l.): Gretel Hölzer, Sebastian Wendt, Eileen Glienke, Jutta Lippe, Marita Salm und Simon Lissner. Foto: Verein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Der Verein "Wir sind mehr gegen Rechtsextremismus, für Demokratie und Toleranz" hat in seiner Hauptversammlung Bilanz gezogen, einen neuen Vorstand gewählt und Jutta Lippe zur ersten Ehrenvorsitzenden ernannt.

Das erste große Event des Aktionsbündnisses, blickte der Vorstand zurück, habe im Mai 2019 auf dem Europaplatz unter Trägerschaft des Weltladens Limburg stattgefunden, erst später wurde der Verein gegründet. Das Konzert stand unter dem Motto "Gegen Rechts - für Demokratie und Toleranz". Insgesamt fünf Musikgruppen und zahlreiche Initiativen hatten mitgemacht. Auch aufgrund dieser gelungenen Veranstaltung habe sich dann der Verein gegründet.

Schülerfahrt

nach Buchenwald

Die Pandemie habe das Jahr 2020 geprägt und viele Aktionen verhindert, einige fanden aber digital statt.

Das jährliche Event auf dem Europaplatz konnte dennoch im September 2020 unter dem Motto "Klappstuhlsession gegen Rassismus" stattfinden. Im Oktober 2020 berichtete die Fotografin und Menschenrechtlerin Alea Horst in einem Live-Stream von der Situation im Flüchtlingslager Moria. Ebenfalls in diesem Monat fand eine 24-stündige Mahnwache zur Lage in den europäischen Flüchtlingslagern statt.

Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2021 beteiligten sich die Mitglieder an der Putzaktion der Stolpersteine in Limburg. Im Februar, dem ersten Jahrestag des rassistischen Attentats von Hanau stand eine Gedenkveranstaltung für die Opfer auf dem Neumarkt in Limburg statt.

Im März wollte der Verein von den vier Bürgermeisterkandidaten wissen, wie sie zum Thema Alltagsrassismus stehen. Videos dazu gab es auf der Internetplattform "Youtube" zu sehen. Zum Jahrestag des Grundgesetzes am 23. Mai gab es einen Online-Beitrag, den man auf der Homepage unter https://

wirsindmehr-limburg.de/ nachlesen kann. Dort finden sich auch Infos zu Veranstaltungen und Terminen. Das Thema Antisemitismus stand im September im Mittelpunkt. Geplant war die Veranstaltung mit der Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano, die aber vor dem Konzert verstorben war. Dennoch fand der Tag mit Musik und würdigem Gedenken statt.

Auch für das aktuelle Jahr sind bereits einige Aktionen geplant. So wird in Kooperation mit einer Schule eine Gedenkstättenfahrt nach Buchenwald stattfinden.

Am 27. Januar wird Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums, sein Buch "Neues von den Judebube - das Schicksal der jüdischen Mitglieder von Eintracht Frankfurt" präsentieren.

Zudem wird am 19. Februar wieder der Opfer des Anschlags von Hanau gedacht.

Das diesjährige Jahresevent wird Anfang Juli wieder auf einem zentralen Platz in Limburg stattfinden. Dabei wird es dieses Mal um rechte Hetze im Internet - aber auch in anderen Medien - gehen.

Auf der Tagesordnung standen auch Vorstandswahlen. Die bisherige Vorsitzende Jutta Lippe hat nicht mehr kandidiert, wurde aber einstimmig zur Ehrenvorsitzenden gewählt, um ihre Verdienste um die Vereinsgründung und ihre Arbeit der vergangenen zwei Jahre zu würdigen.

Der neue Vorstand besteht aus: Sebastian Wendt, Vorsitzender; Eileen Glienke, Vorsitzende; Marita Salm, Kassiererin; Britta-Carina Vieten, Schriftführerin sowie Simon Lissner und Gretel Hölzer als Beisitzer.