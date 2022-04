Kalkwerkfestival, Seepogo, Voodrock und Tells Bells am Start

Die Band "Roadrage" begeistert bei ihrem Auftritt auf dem "Seepogo" in Münster. Archivfoto: Kulturverein Lago Alfredo

LIMBURG/VILLMAR/SELTERS/RUNKEL - Es ist eine Mischung aus Optimismus und Hoffnung. Voller Zuversicht planen die Organisatoren die heimischen Sommer-Open-Airs. Alle wissen aber auch, dass eine neue Corona-Welle ihren Planungen erneut einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen könnte.

Kalkwerkfestival

"Mit Optimismus in die Zukunft" blicken die Macher des Kalkwerkfestivals im alten Kalkwerk zwischen Limburg und Diez. "40. Kalkwerkfestival, einfach nur Wow", begrüßen sie die Besucher auf ihrer Internetseite. Die 40 stehe für über 40 Jahre. "Dieses Jubiläum wollen wir mit euch gebührend feiern. Wir freuen uns, nach der langen Abstinenz euch alle einzuladen", schreiben die Organisatoren. Auf dem Programm vom 3. bis 5. Juni stehen Kreativität, Musik, Theater, Kunst, Handwerk und vieles mehr.

Das Programm und Tickets, dieses Mal auch digital, gibt im Internet unter

www.kalkwerkfestival.org. Auf der Festivalseite gibt es auch Infos zur Ausstellung "Cargo" und zum Rahmenprogramm.

Seepogo

Am 15. und 16. Juli soll der Lago Alfredo bei Münster wieder zum lautesten See der Republik werden. Die Organisationsteams gehen mit ihren Planungen ins Detail. Für den 15. Juli ist ein Warm-up geplant. Einen Tag später soll es so richtig krachen. "Viele Dinge haben sich über die Jahre eingespielt, aber insbesondere durch die Neugestaltung des Veranstaltungsgeländes gibt es hier noch einige offene Themen", teilte Patrik Hofmann, Vorsitzender des Kulturvereins "Lago Alfredo - Club kultureller Notwendigkeit" auf Anfrage mit.

"Vieles konnten wir beim ,Wieder-Seepogo' bereits in der Praxis erproben, haben aber an einigen Stellen noch Potenzial zur Verbesserung, welches wir gerne ausschöpfen möchten", sagte Hofmann weiter. "Wir sind zuversichtlich, dass die Veranstaltung im Sommer wie geplant stattfinden kann und hoffen, dass uns keine Auflagen erwarten, die in unserer Kalkulation für die Eintrittspreise nicht bereits berücksichtigt wurden. Auf so etwas zu reagieren, ist für uns immer schwierig, da unsere Planung immer nur kostendeckend ausgelegt ist und wir daher wenig bis keinen Puffer haben." Infos zum Festival gibt es auf www.lago-ev.de und www.seepogo.de.

Tells-Bells-Festival

"Bei uns ist alles beim Alten, wir sind weiterhin guter Dinge, dass es 2022 wieder weitergeht", sagt Ralph Schäfer vom Verein "Villmar Kult", der das "Tells Bells-Festival" ausrichtet. Das Open-Air soll am 12. und 13. August auf dem Sportgelände in Villmar über die Bühne gehen. Voller Erwartung zählt auf der Internetseite ein Kalender die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden herunter, bis der Startschuss fällt.

Wie in jedem Jahr sollen sich auf dem "Tells-Bells-Festival" neben Newcomer-Bands aus ganz Deutschland und Europa auch international bekannte Bands präsentieren. Die Veranstalter versprechen eine Vielfalt an musikalischen Richtungen von Punkrock und Hardcore bis hin zu Ska und Alternative.

Weitere Informationen und Karten gibt es im Internet unter www.tellsbells.de.

Voodrock-Festival

Zuversichtlich gibt sich auch Ulrich Belz, Organisator des "Voodrock-Festivals" im Runkeler Stadtteil Eschenau. "Wir planen für Samstag, 20. August, ein Rockkonzert auf dem Waldfestplatz, alles läuft bisher positiv", sagt er. Welche Bands spielen, steht noch nicht zu einhundert Prozent fest. Am Sonntag, 21. August, sind dann alle zu einem Frühschoppen an gleicher Stelle mit zünftiger Blasmusik eingeladen.

",Voodrock' soll ein Festival für Jung und Alt sein", betont Belz.