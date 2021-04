Katalysatordiebe in Frickhofen erwischt

In Frickhofen erwischt die Polizei zwei Männer, die Autoteile stehlen wollen. Symbolfoto: dpa

DORNBURG-FRICKHOFEN - Die Polizei hat am Sonntagabend zwei Männer aus dem Kreis Limburg-Weilburg in Frickhofen festgenommen. Ein Zeuge hatte sie bei einem mutmaßlichen Fahrzeugteilediebstahl auf frischer Tat ertappt. Um 19.30 Uhr hatte der Zeuge die zwei 32 und 33 Jahre alten Männer auf einem Gelände in der Bahnhofstraße entdeckt, auf dem Fahrzeuge zur weiteren Verwertung abgestellt werden. Allem Anschein nach hatte das Duo sich soeben mit einem Winkelschleifer an dem Katalysator eines Autos zu schaffen gemacht. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die daraufhin die Männer festnahm. Die Beamten stellten den Winkelschleifer sowie das abgetrennte Fahrzeugteil sicher.

Der 32-jährige Tatverdächtige hatte außerdem ein Einhandmesser sowie Drogen dabei, die er augenscheinlich zuvor auch konsumiert hatte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er zuvor - mutmaßlich berauscht - am Steuer eines Autos gesehen worden war, weshalb weitere Strafverfahren eingeleitet wurden. Außerdem hat er keinen Führerschein und das Auto war nicht zugelassen. Im Auto fanden sich zudem weitere Dinge, die als mögliches Diebesgut einer weiteren Straftat identifiziert wurden. Beide wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.