Käthchens Dorfladen und Café wertet Dillhausen auf

MENGERSKIRCHEN-DILLHAUSEN - Seit fünf Jahren gibt es Käthchens Dorfladen und Café in der Ortsmitte von Dillhausen. Harmonisch ins Bild der Marktstraße, zwischen dem historischen Wehrturm und dem Backes eingebettet, ist der Laden zu einem Mittelpunkt der Gemeinde geworden. Das fünfjährige Bestehen wurde mit einem kleinen Empfang gefeiert.

Die Idee für den Dorfladen hatte Volker Mühl vom Zukunftsforum Mengerskirchen. Das Fachwerkhaus stand lange Jahre leer. Die Gemeinde kaufte es für 36 000 Euro an. Danach wurde es für 170 000 Euro restauriert. Es ging an die 2008 gegründete Bürgerstiftung Dillhausen über, die mit viel Eigenleistung den Innenausbau vornahm. So gibt es heute neben dem kleinen Laden einen nostalgischen Café-Raum, einen Biergarten und eine kleine Gaststube im ehemaligen Stall.

Zwölf Helfer halten

den Laden am Laufen

Ortsvorsteherin Brigitte Kintscher freute sich bei der Jubiläumsfeier, dass der Dorfladen nach anfänglichen Reibereien gut angenommen werde. Sie dankte den rund zwölf ehrenamtlichen Helfern, die den Betrieb gewährleisten. "Ich bin sicher, dass wir auch noch das 25-jährige Bestehen feiern werden", sagte Kintscher hoffnungsvoll. Birgit Viereck von der Bürgerstiftung lobte die gute Organisation und das Engagement der Mitglieder. Diese hätten auf dem Weg von der Idee zur Umsetzung "manchen Stein aus dem Weg räumen" müssen.

"Bewohner müssen

den Laden wollen"

Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) erklärte, das Haus sei "eine wunderbare Einrichtung" geworden, die zum Kaufen und Verweilen einlade. "Der Laden und der nahe Backes beleben das Dorf und machen es attraktiver", sagte er.

Für Volker Mühl ist der Erhalt des Ladens auch eine Bewusstseinsfrage: "Die Bewohner müssen den Laden wollen. Noch findet er nicht ganz die Wertschätzung, die er verdient".

Verantwortlich geführt wird der Laden von Sabine Wermuth-Ziegler. Diese legt besonderen Wert auf regionale Produkte. Beim Brot ist mehr Regionalität gar nicht möglich. Das wird nämlich im benachbarten Backes von Bäckermeister Peter Kreckel gebacken. Geplant ist zudem ein Frühstücksangebot.

Käthchens Dorfladen hat freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr und sonntags von 8 bis 10 Uhr geöffnet.