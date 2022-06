Katholiken im Landkreis Limburg-Weilburg feiern Fronlechnam

Weilburg: Pater Goli mit der Monstranz. Foto: Sabine Gorenflo

LIMBURG-WEILBURG - Auch in den katholischen Kirchengemeinden des Landkreises Limburg-Weilburg sind am Donnerstag die katholischen Christen zusammengekommen, um die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie zu feiern. In vielen Orten finden dazu am Fronleichnamstag Prozessionen statt, in deren Mittelpunkt die durch einen Baldachin geschützte Monstranz steht. Wir haben einige dieser Prozessionen begleitet.