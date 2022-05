Katholiken kommen in Mengerskirchen zur Sternwallfahrt zusammen

Pfarrer Walter Henkes predigte vor dem Heiligenhäuschen auch über den Krieg in der Ukraine. Foto: Kirchengemeinde

MENGERSKIRCHEN-DILLHAUSEN - Bei herrlichem Frühlingswetter hat am Sonntag die traditionelle Sternwallfahrt der fünf katholischen Pfarrorte Mengerskirchens wieder stattfinden können. So zogen aus Mengerskirchen, Winkels, Probbach, Dillhausen und Waldernbach nach der zweijährigen Corona-Pause kleine Prozessionen zur Kapelle im Hansenberg, wo gemeinsam ein Gottesdienst gefeiert wurde.

Den festlichen Gottesdienst zelebrierte Pfarrer Walter Henkes. Musikalisch begleitet wurde die Feier vom Winkelser Blasorchester, wobei viele bekannte Muttergotteslieder vorgetragen wurden und zum Mitsingen anregten.

Frieden und Miteinander statt Unterdrückung

In seiner Predigt ging Pfarrer Walter Henkes zunächst auf den von Putin begonnenen Ukraine-Krieg ein. Aus Großmachtdenken wolle dieser Russland wieder zur Weltmacht führen, sagte der Pfarrer. Unser Verständnis von Europa sei anders als das Putins. Demokratie, Frieden und Wohlstand seien erstrebenswert, nicht Unterdrückung, sondern ein Miteinander der Völker. Vor 80 Jahren habe sich schon einmal ein Wahnsinniger "aufgeblasen". Am 8. Mai 1945 habe dann alles in Trümmern gelegen. Nun werde dieses Kriegsende gefeiert, doch gebe es erneut einen schrecklichen Eroberungskrieg.

Natürlich ging Pfarrer Henkes auch auf den Muttertag und das Leben der Gottesmutter ein, die am Heiligenhäuschen besonders verehrt wird. Die Kapelle im Wald sei ein Ort, wo man wieder Kraft schöpfen könne. Hier biete Maria ihre Hilfe an, hier würden die Bitten der Menschen erhört. In den Fürbitten wurde besonders der Kriegsleidenden in der Ukraine und der vielen Flüchtlinge gedacht.

Anlässlich des Muttertages dankte Pfarrer Henkes allen Müttern für ihren selbstlosen Dienst an den Mitmenschen. Nach dem Gottesdienst wurde allen Müttern eine Rose überreicht.