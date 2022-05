Kein Sommernachtslauf in diesem Jahr

Der Limburger Sommernachtslauf im Jahr 2013. Eine Neuauflage wird es in diesem Sommer nicht geben. Archivfoto: Sascha Braun

LIMBURG - Der für Samstag, 11. Juni, vorgesehene Limburger Sommernachtslauf muss verschoben werden. Er findet erst im kommenden Jahr statt. Wie das Amt für Stadtmarketing und Touristik sowie die mit der Organisation beauftragte Agentur Visions & Concepts mitteilen, sei es aufgrund der Rahmenbedingungen nicht möglich, eine Veranstaltung in der gewohnten Qualität und mit entsprechendem Umfang zu organisieren.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen zur Planung des Laufs, der seit dem Jahr 2007 regelmäßig in der Innen- und Altstadt ausgetragen wird. Ziel war es, im Rahmen der Veranstaltung wieder eine große Breite an Laufdisziplinen anzubieten und diese in ein entsprechendes Rahmenprogramm einzubetten.

Trotz deutlicher Erleichterungen für Veranstaltungen wirke sich die Corona-Pandemie immer noch erheblich aus, so die Organisatoren. So könnten bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie eine Vielzahl von Ausstellern sowie Partner und Sponsoren nicht oder nur sehr eingeschränkt teilnehmen.

"Wir hoffen auf Verständnis und freuen uns schon heute, wenn viele Teilnehmende und Aktive dem Sommernachtslauf Limburg die Treue halten und im kommenden Jahr wieder dabei sind", sagt Hilmar von Schenck als Leiter des Amtes für Stadtmarketing und Touristik.