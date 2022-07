Kein Zugverkehr zwischen Limburg und Weilburg

Kurzfristige Erkrankungen von Stellwerkspersonal der DB Netz AG führt Donnerstag und Freitag zeitweise zur Einstellung des gesamten Zugverkehrs zwischen Limburg und Weilburg. Archivfoto: Pascal Reeber

LIMBURG-WEILBURG - Kurzfristige Erkrankungen von Stellwerkspersonal der DB Netz AG hat am Donnerstag ab 14 Uhr zur Einstellung des gesamten Zugverkehrs zwischen Limburg und Weilburg geführt.

Auch am Freitag, 15. Juli, werden zwischen 15 und 1.30 Uhr am Samstagmorgen keine Züge in diesem Abschnitt unterwegs sein. Es sollen stattdessen Busse als Notverkehr eingesetzt werden, die allerdings teilweise eine erheblich längere Fahrzeit benötigen und keine Fahrräder transportieren. Für den RE 25 verkehren Busse der Firma Dornburg-Reisen zwischen Limburg, Weilburg und Gießen über die B 49. Auch die HLB wird für die Regionalbahnen einen Bus-Ersatzverkehr anbieten, kann aber ebenfalls keine Fahrräder transportieren.