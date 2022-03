Keine Züge zwischen Weilburg und Limburg am Wochenende

Vor allem für den Güterverkehr zur Firma Schaefer Kalk sind die Weichen im Bahnhof Kerkerbach wichtig. Für ihre Erneuerung und weitere Arbeiten wird die Lahntalbahn vom 11. bis 14. März zwischen Eschhofen und Weilburg gesperrt. Foto: Hans-Peter Günther

LIMBURG/WEILBURG - Für die Erneuerung von drei Weichen im Bahnhof Kerkerbach und Tunnel-Bauarbeiten zwischen Weilburg und Villmar wird die Lahntalbahn von Freitag, 11. März, 1 Uhr bis Montag, 14. März, 4 Uhr voll gesperrt.

Für die Regionalbahnen muss die Hessische Landesbahn (HLB) Busse als Schienen-Ersatzverkehr (SEV) zwischen Weilburg und Limburg einsetzen. Diese benötigen für die rund 50 Kilometer Straßendistanz zur Anbindung der Unterwegsstationen jeweils rund 80 Minuten.

Fahrräder können

im Bus nicht mitfahren

Zum Vergleich: Auf der Lahntalbahn werden die 29 Bahnkilometer - mit Halt an neun Stationen - normalerweise in 37 Minuten zurückgelegt. Die HLB weist darauf hin, dass sich die Lage der Bushaltestellen großenteils geändert habe und diese oft weit von den Stationen entfernt liegen. Um lange Fahrtzeiten für Reisende aus Aumenau zu verkürzen, werden beispielsweise die Bushaltestellen "Brücke/Lahnstraße" zwei Mal angefahren, und zwar vor und nach der "Schleifenfahrt" nach Arfurt. Ein Halt am Bahnhof Aumenau ist nicht vorgesehen. Wichtig zu wissen: In den Bussen ist keine Fahrradmitnahme möglich.

Für den zwischen Limburg und Gießen ausfallenden Regional-Express (RE25) setzt die Deutsche Bahn ebenfalls einen Schienen-Ersatzverkehr ein, der die Verbindung von Limburg (SEV-Haltestelle in der Eisenbahnstraße) über Weilburg und Wetzlar nach Gießen herstellt. Die Busse fahren deutlich früher in Gießen, Wetzlar und Weilburg ab, um in Limburg den Anschluss an den nach Koblenz fahrenden RE25 zu erreichen.

Alle Änderungen sind bereits in den elektronischen Auskunftssystemen von DB und RMV enthalten, die Fahrpläne und Wegeleitungen zu den Ersatzhaltestellen für den SEV sind auch auf der Internetseite der HLB (www.hlb-online.de) zu finden.