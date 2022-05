Kettenreaktion: Eine Verletzte und vier beschädigte Autos

Bei einem Unfall auf der Limburger Straße in Eschhofen wird am Dienstag eine 33-Jährige leicht verletzt. Symbolfoto: dpa

LIMBURG-OFFHEIM - Bei einem Unfall in Offheim ist am Dienstag, 3. Mai, gegen 12 Uhr eine Frau verletzt worden. Vier Autos wurden beschädigt. Ein 44-Jähriger befuhr nach Polizeiangaben mit einem Peugeot Kleintransporter die Limburger Straße in Richtung Elzer Straße. Er kam nach links von seiner Fahrspur ab und prallte gegen eine entgegenkommende 50-Jährige in einem Opel. Es folgt eine Kettenreaktion. Der Opel wurde rückwärts geschoben und kollidierte dabei mit dem Ford einer 33-Jährigen und einem parkenden Mini. Der Mini wurde anschließend auch noch von dem Peugeot touchiert. Bei dem Unfall wurde die 33-Jährige leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Peugeot und der Opel mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 13 000 Euro.