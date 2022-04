Kevin Löhr heizt für guten Zweck in Weilburg ein

Der Weilburger Elvis-Tribute-Künstler Kevin Löhr gibt Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe. Foto: Kerstin Kaminsky

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Die Tolle sitzt, das Outfit stimmt, der Hüftschwung ist makellos - aber vor allem: Die wunderbar weiche, warme und doch kraftvolle Stimme macht Kevin Löhr zum perfekten Elvis-Interpreten.

Bei einem dreistündigen Konzert in der gut gefüllten, und in die ukrainischen Nationalfarben getauchten Weilburger Stadthalle, begeisterte er Jung und Alt gleichermaßen mit seiner Huldigung an den "King". Begleitet wurde er von der Band "The Celebrations" aus dem Kölner Raum und von den Backgroundsängerinnen "Sweet Inspirations". Alle Einnahmen des Abends gehen an die Caritas International, die sich an den Grenzen der Ukraine vorwiegend um geflüchtete Frauen und Kinder kümmert, und sie mit dem Nötigsten versorgt. Max Prümm, der Geschäftsführer des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg, sicherte zu, die Konzerterlöse mit 5000 Euro aufzustocken.

Kevin Löhr nimmt Publikum auf eine Zeitreise mit

Mit seiner Elvis-Tribute-Show nahm der in Weilburg geborene und lebende Sänger das Publikum mit auf eine Zeitreise, die in den 1950er-Jahren begann. Nicht nur Superhits wie "Don't Be cruel", "Jailhouse Rock" und "In the Ghetto" interpretierte der 26-Jährige. Natürlich durften auch "Are you lonesome tonight?" und "Love me tender" nicht fehlen. Etliche heute eher unbekannte Stücke rundeten das Programm ab. So widmete er "Memories" dem anwesenden Präsidenten des Elvis-Vereins und kündigte den traurigen Titel "Midnight" als eines seiner Lieblingslieder aus der späteren Karriere von Elvis an.

Fotos Der Weilburger Elvis-Tribute-Künstler Kevin Löhr gibt Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe. Foto: Kerstin Kaminsky Elvis-Interpret aus Leidenschaft: Der Weilburger Elvis-Tribute-Künstler Kevin Löhr stellt seine Stimmer in den Dienst der guten Sache und möchte den Menschen in der Ukraine helfen. Foto: Kerstin Kaminsky Mit auf der Bühne: "The Celebrations", die den Nötigensound liefern. Foto: Agathe Markiewicz Elvis-Interpret aus Leidenschaft: Der Weilburger Elvis-Tribute-Künstler Kevin Löhr stellt seine Stimmer in den Dienst der guten Sache und möchte den Menschen in der Ukraine helfen. Foto: Kerstin Kaminsky 4

Mit "Bridge over troubled Water" von Simon & Garfunkel, "Sweet Caroline" von Neil Diamond und "Words" von den Bee Gees bewies Kevin Löhr, dass er nicht nur auf das Elvis-Repertoire festgelegt ist.

Tatsächlich sei er vor dem Konzert sehr, sehr aufgeregt gewesen, gestand der Sänger. Ihm und seiner Band falle eine Last von den Schultern, dass nach vierwöchiger Vorbereitung nun endlich gespielt werden dürfe. Zudem hatte er nach zwei Jahren Bühnenabstinenz und einer überstandenen Corona-Erkrankung um seine Kondition gefürchtet und war in Sorge, dass er Probleme mit der Luft bekommen könnte.

Doch das Einzige, was Kevin Löhr wirklich in Not brachte, war sein gerade erst vom Schneider abgeholter neuer Leder-Anzug, der einem Modell, das Elvis 1968 getragen hatte, nachempfunden war. Allerdings hatte die Hose keine Gürtelschlaufen und das ständige Rutschen und Hochziehen wurde zum unfreiwilligen Gag des Abends.

Rutschende Hose wird Running Gag des Abends

Seine Liebe zu der Musik von Elvis Presley habe schon vor 16 Jahren begonnen, erzählte der King-Interpret. Als sein Lieblingslied auf dem 40. Geburtstag seines Vaters gespielt wurde, habe er einfach nach dem Mikrofon gegriffen und mitgesungen. Im Alter von elf durfte Kevin Löhr beim Elvis-Festival in Bad Nauheim das erste Mal vor großem Publikum auftreten. Seither wurde die 1935 geborene Ikone der Rock'n'Roll-Musik zu einem Teil seines Lebens.