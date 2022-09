Kinder gehen mit dem Landkreis auf Exkursionen in die Natur

Die Kinder aus dem Landkreis Limburg-Weilburg sind begeistert vom Abenteuercamp mit Umweltberaterin Hella Birker (5. von rechts), Referent Holger Rittweger (2. von rechts) und Betreuerin Nadine Eichhorn (2. von links). Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Das Elbtal mit Burg, Schloss, Wald und Wiesen sowie der Schwarzwald zwischen Triberg und St. Georgen sind Schauplätze der Umweltfreizeiten, die Hella Birker, Umweltberaterin des Landkreises Limburg-Weilburg, seit vielen Jahren für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren organisiert. Nach zweijähriger Corona-Pause finden diese Freizeiten nun wieder statt.

In den Osterferien hat eine junge Forschergruppe bereits die Burg Waldmannshausen in Elbgrund besucht. Dabei ging es um das Thema "Baumhotel und Bienenweide". Im Einsatz für die Klima-Kommune Limburg-Weilburg konnten die Kinder eine insektenfreundliche Blühfläche auf dem Burggelände einsäen, und als Baumhotel für eine Vielzahl von Tieren wurde in einer gemeinsamen Pflanzaktion eine Esskastanie gesetzt.

In der ersten Sommerferienwoche fuhren zehn Kinder mit der Bahn nach St. Georgen im Schwarzwald, um dort auf Wanderungen und bei kreativen Projekten rund um das Naturkolleg Hirzwald fünf Tage lang die Region kennenzulernen.

Eine weitere Reise zu den Geheimnissen des Schwarzen Waldes wird in den Herbstferien vom 23. bis 27. Oktober stattfinden. Es sind noch einige Plätze für neugierige Kinder frei. Auch bei dieser Umweltfreizeit werden die Walderkundungen und kreativen Aktionen in eine Rahmengeschichte eingebunden. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 06431-2965919 oder per E-Mail unter h.birker @limburg-weilburg.de.

Im August erlebten 18 Kinder das spannende Wildnis-Abenteuercamp am Wäldchen in Niederzeuzheim in der Nähe des Steinkistengrabs.

Wäldchen verwandelt

sich in den Elbenwald

Das Wäldchen im Elbtal verwandelte sich eine Woche später zum Elbenwald, in dem die Teilnehmer der Theaterwerkstatt ein Labyrinth mit überraschenden Verzweigungen und Stationen gestalteten. Hier pflegen die Elben als Hüter der Elemente die heimische Flora und Fauna und helfen verirrten Menschlingen, die Natur kennenzulernen und den Heimweg zu finden.

Auch 2023 sind wieder mehrtägige Umweltfreizeiten, zwei Nachmittage "Mit dem Kobold Spix unterwegs"und abendliche Fledermausbeobachtungen am Lahnufer geplant.