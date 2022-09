Kindergarten in Dietkirchen zieht übergangsweise in 32 Container um

Ein Container wird mithilfe des Autokrans an seinen Standort gehoben. Aus insgesamt 32 Containern bildet sich der Übergangs-Kindergarten in Dietkirchen, der im September bezogen werden soll. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG-DIETKIRCHEN - Wenn die Kleinen in Dietkirchen nun wieder in den Kindergarten gehen, müssen sie einen anderen Weg einschlagen. Statt in den Gartenweg im Tal geht es in die Nähe des Dorfgemeinschaftshauses. Dort war ein Team dabei, den neuen Kindergarten aus Containern zusammenzustellen.

32 dieser Gebilde, jedes einzelne davon 6,10 Meter lang und 2,44 Meter breit, setzen sich zu dem neuen Kindergarten zusammen, der als Übergangslösung zur Verfügung steht, bis das neue Gebäude am alten Standort errichtet ist.

Mit einem Autokran werden die einzelnen Container dicht an dicht gestellt und mit Hebeeisen bei Bedarf noch ein wenig nachjustiert. Aber das passt meist schon. Anschließend sind die Stoßstellen der Container noch mit Decken- und Bodenbelägen zu versehen. Bei den in der Mitte als Flur verlaufenden Containern sind diese Arbeiten flächendeckend auszuführen.

Einzelfundamente

als Höhenausgleich

"In der vergangenen Woche wurde das Stellen der Container vorbereitet, in dem zahlreiche Einzelfundamente errichtet wurden", sagt Volkmar Gundermann, Leiter des Stadtbauamts. Auf den Einzelfundamenten setzen die Container auf. Zugleich dienen die Einzelfundamente aus übereinandergesetzten Betonplatten als Höhenausgleich.

Auf dem Platz ist ein Gefälle von rund 45 Zentimetern auszugleichen. Die Containeranlage breitet sich über 22 Parkplätze und die damit verbundenen Rangierflächen aus. Der Übergangs-Kindergarten wird, bevor er in Betrieb geht, noch mit einem Bauzaun umstellt, sodass noch einige Parkplätze zusätzlich belegt werden.

Der Kindergarten wird drei Gruppenräume zur Verfügung stellen. Zu jedem Gruppenraum kommen noch ein Integrationsraum und ein Sanitärcontainer hinzu. Zudem verfügt die Einrichtung über eine Küche und einen Essraum sowie über einen Personalraum und ein Büro. Zwei bis drei Abstellräume runden das Raumprogramm ab. Nach Angaben von Volkmar Gundermann sollen in den Containern zunächst einmal die bisher genutzten Möbel übernommen werden. Der Umzug ist für Ende des Monats vorgesehen.

Abriss der alten Gebäude beginnt am 10. Oktober

Im Essensraum gibt es neue Tische und Stühle, die dann auch in dem noch zu bauenden Kindergarten eingesetzt werden sollen. Die Küche besteht vor allem aus Bestandteilen von Küchen aus Dorfgemeinschaftshäusern, die aktuell nicht genutzt werden. Zum Konzept gehört auch, dass der große Saal im benachbarten Dorfgemeinschaftshaus den Kindern als Mehrzweckraum zur Verfügung steht.

Auch im Außenbereich ist Hand angelegt worden. Weitere Arbeiten stehen noch aus. Der Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus hat noch einen Sicherheits-Check durchlaufen; eine Schaukel ist daraufhin erneuert worden. Zudem sind noch weitere Spielgeräte hinzugekommen. Was noch kommt: Sonnensegel und Sandkästen ganz in die Nähe der Container. Die Anlage wird natürlich an das Strom-, Wasser- und Abwassernetz angeschlossen.

Die Stadt investiert rund 380 000 Euro in diese Übergangslösung. Nach Angaben des Bauamtsleiters soll mit dem Abriss des bestehenden Kindergartengebäudes am 10. Oktober begonnen werden. Der Neubau soll auf dem gleichen Gelände entstehen.