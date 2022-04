Kita-Kinder sammeln für die Menschen in der Ukraine

Jetzt teilen:

Leitung, Erzieherinnen und Kinder der Kita "Drommiland" in Drommershausen und des Städtischen Kindergartens in Ahausen wollten ebenfalls den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen helfen. Beide Einrichtungen haben deshalb Hygieneartikel, Kleidung und Spielsachen für die Menschen in der Ukraine gesammelt, die von einem privaten Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht wurden. Organisiert hatte den Konvoi der Löhnberger Maximilian Hänsel. Foto: Kita "Drommiland"/Kita Ahausen