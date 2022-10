Kommentar zu Krankenhäusern in Not: Hilferufe verhallen

Unser Reporter Jürgen Vetter kommentiert die Notlage der Krankenhäuser. Fotos: Vetter

Nachdem die Expertenkommission in Berlin ein Modell für eine Gaspreisbremse vorgestellt hat, üben sich die politisch Verantwortlichen nun am Feinschliff. Auch bei den extrem steigenden Strompreisen gibt es Handlungsbedarf.

In dieser Situation versuchen natürlich möglichst alle Gruppen, Verbände, Vereine und Vereinigungen auf die Nöte ihrer Mitglieder hinzuweisen und sicherzustellen, dass sie nicht vergessen werden. Auch die Interessenvereinigungen der deutschen Krankenhäuser tun das. Aber unverständlicherweise gehen ihre dringlichen Bitten inmitten der lauten Kakofonie der Hilferufe bisher fast komplett unter.

Das ist gefährlich, denn Kliniken, die angesichts stark gestiegener Kosten für Material und Personal bereits am wirtschaftlichen Abgrund balancieren, können nicht zusätzlich noch die explodierenden Energiekosten alleine tragen. Krankenhäuser haben bei Gas und Strom fast keine Einsparmöglichkeiten. Wollen wir also, dass stattdessen an der Qualität der medizinischen Versorgung gespart wird? Oder nehmen wir in Kauf, dass eine größere Zahl an Kliniken die nächsten Monate nicht überlebt?

Wenn uns gute medizinische Grundversorgung in einem nicht zu weit entfernten Krankenhaus wichtig ist, dann dürfen wir die Kliniken jetzt nicht vergessen - auch wenn viele Andere gerade ebenfalls Hilfe brauchen.