"Konfi-Crew" setzt die Segel

Bei Sonnenschein und frischer Brise auf dem Ijsselmeer sind die "Konfis" aus Wolfenhausen, Blessenbach, Hadamar-Nord, Münster und Weyer unterwegs.

WEILMÜNSTER-WOLFENHAUSEN/SELTERS-MÜNSTER/DORNBURG-FRICKHOFEN - Weilmünster-Wolfenhausen/Selters-Münster/Dornburg-Frickhofen (uf). Abwechslungsreiche Tage haben 32 Teilnehmer der gemeinsamen Konfirmanden-Segelfreizeit der Evangelischen Kirchengemeinden Wolfenhausen, Blessenbach, Münster, Weyer und Hadamar-Nord erlebt.

Bei herrlichem Wetter war die große Konfirmandengruppe unter der Leitung von Pfarrerin Bettina Bender (Wolfenhausen) und Pfarrer Ulrich Finger (Münster) und deren Team auf dem niederländischen Ijsselmeer unterwegs. Dabei bildeten sie die Crew auf dem 1924 gebauten Schoner "Mars", der unter Führung von Kapitän Marco und Matrose Stefan unterwegs ist.

Los ging es gleich nach Ankunft der "Konfis" in Harlingen mit einem Segeltörn durchs Wattenmeer und durch die Lorentzschleuse ins Ijsselmeer. Beeindruckend für die Teilnehmer war immer wieder die Windkraft, die das Segelschiff nach vorne trieb, aber auch die unzähligen Windkraftanlagen, die in dieser Region vom Wind zur Stromerzeugung angetrieben werden.

Erster Zielort der Segelfahrt war die alte Hansestadt Stavoren. Bei angenehmem Wind und Wellengang ging es am nächsten Morgen weiter zum historischen Städtchen Medemblik mit seinem historischen Fort. Am darauffolgenden Tag wurde die Industrie- und Hafenstadt Lemmer angefahren, bevor es dann am abschließenden Reisetag durchs Ijsselmeer und die Lorentzschleuse wieder nach Harlingen gehen sollte.

Da aber die große Doppelschleuse wegen Wartungsarbeiten gesperrt war, ankerte der Schoner direkt vor den Toren der Schleuse im Angesicht der eindrucksvollen Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch wenn diese Verteidigungsanlagen bereits vor knapp 80 Jahren aufgegeben wurden, so erinnern sie doch eindrucksvoll an die Wirklichkeit dieser Welt mit Gewalt und Krieg. Am nächsten Morgen ging es sehr früh wieder zum Ausgangsort Harlingen und von dort zurück in die Heimat.

In den Zeiten, in denen die Jugendlichen nicht als Crew des Seglers oder auch in wechselnden Küchengruppen benötigt wurden, arbeiteten sie im Gemeinschaftsraum zu den Themen Identität, Jesus und Abendmahl und übten dabei zugleich gelingendes Leben in der Gemeinschaft von Christen. Kreativ wurden auf Linoleumplatten mit scharfen Messern eindrucksvolle Abendmahlsmotive eingeschnitten und diese dann auch auf Papier gedruckt.

Natürlich wurden während der Freizeit-Tage auch zahlreiche Lieder gesungen, die von der Hoffnung auf das Reich Gottes zeugten und zugleich von geschehener Rettung berichten. Gospels, Spirituals und moderne Kirchenlieder kamen gut an.

Den Abschluss der Segelfreizeit bildete ein feierlicher Abendmahlsgottesdienst an Bord der "Mars", bei dem für alle Teilnehmenden persönliche Kerzen entzündet und ihnen Gottes Wegbegleitung zugesprochen wurde.