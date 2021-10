Konjunktur in Limburg-Weilburg erholt sich weiter

Luftmessstation in Limburg: Klimaschutz beschäftigt auch die heimische Wirtschaft. Foto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - Die Konjunktur im Landkreis Limburg-Weilburg erholt sich weiter. Das ist das Ergebnis der aktuellen Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die Unternehmen im heimischen Landkreis schätzen die Lage noch nicht ganz so gut ein, wie vor Beginn der Pandemie - der Optimismus nimmt aber zu. Die Experten in Limburg mahnen allerdings: Es gibt Risiken. Von der Politik wünscht sich die heimische Wirtschaft derzeit vor allem eines: Klarheit. Der Präsident der IHK fordert eine rasche Bildung einer Bundesregierung. Klimapolitik müsse dabei auch aus Wettbewerbssicht betrachtet werden.

Die Wirtschaft der Region sei vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Weg zu einer Normalisierung, bewertet die IHK Limburg die aktuelle Lage. Der deutliche Aufwärtstrend, der sich bereits im Frühjahr 2021 zeigte, habe sich über die Sommermonate fortgesetzt.

Von der Corona-Krise und ihren Folgen sind nach wie vor viele heimische Unternehmen betroffen. Doch trotz der noch vorhandenen regionalen, deutschland- und weltweiten Beeinträchtigungen der Unternehmen geht es allen Branchen besser als vor einem Jahr, meldet die IHK.

Die aktuelle Umfrage der IHK Limburg zur wirtschaftlichen Lage zeigt: Der IHK-Konjunkturklimaindex, der Lage und Erwartungen der gesamten befragten Betriebe zusammenfasst, hat sich nach dem Einbruch auf 66 Punkte im Frühjahr 2020, abgesehen von einem kleinen Rückfall im letzten Winter, stetig verbessert und liegt aktuell bei 114 Punkten. Damit nähert sich der Wert dem langjährigen Durchschnitt von 117 Punkten. Insgesamt kann man also von einer Normalisierung sprechen.

Sowohl die aktuelle als auch die zukünftige Geschäftslage wird von den heimischen Unternehmen noch nicht so gut eingeschätzt wie vor Beginn der Pandemie. Doch es geht zusammengefasst weiter aufwärts. So bewerten im Vergleich zum zurückliegenden Frühjahr mehr Unternehmen im Bezirk der IHK Limburg ihre momentane Geschäftslage mit gut (39 Prozent) und weniger als zu Jahresanfang als schlecht (13 Prozent). Fast die Hälfte (48 Prozent) bezeichnet ihre Lage als befriedigend.

Auf die weitere Entwicklung wird zwar nicht hochgestimmt geschaut, aber gegenüber den letzten Umfragen hat der Optimismus zugenommen. So rechnen zwar 18 Prozent der Betriebe mit einer Verschlechterung der Geschäftslage, 22 Prozent sehen jedoch einer Besserung entgegen, 60 Prozent der Betriebe erwarten eine gleichbleibende Entwicklung oder sind noch unsicher, ob es auf- oder abwärts geht.

Die weitere Erholung der Wirtschaft insgesamt hängt von vielerlei Risiken ab. Die Sorge um die politischen Rahmenbedingungen ist angesichts der Bundestagswahl laut der Umfrage bei den Unternehmen stark ausgeprägt (von 48 Prozent genannt). Das Thema Fachkräftemangel treibt die Unternehmen mittlerweile wieder so stark um wie vor der Krise (von 52 Prozent genannt).

Dramatisch zugenommen haben seit dem Frühjahr vor allem die Sorgen bezüglich der Energie- und Rohstoffpreise und der Verfügbarkeit (genannt von 59 Prozent), heißt es in der Umfrage. Materialmangel und Preiserhöhungen belasten die Aufwärtsentwicklung. Die Pandemie habe in weltweiten Wellen das Gleichgewicht auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten in Unruhe versetzt und die Lieferketten funktionieren nicht mehr störungsfrei. Hinzu kommen klimapolitisch gesetzte Kostentreiber, teilt die IHK mit.

"Angesichts der vielfältigen Herausforderungen, denen sich die Unternehmen ausgesetzt sehen, hofft auch die IHK Limburg auf eine zügige und zielorientierte Bildung der neuen Bundesregierung", sagt IHK-Präsident Ulrich Heep (Archivfoto: Sascha Braun). Der Wirtschaftsstandort Deutschland könne sich keine Hängepartie leisten.

Die Wirtschaft brauche Planungssicherheit und eine aktive, zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik. "Die künftigen Koalitionspartner müssen die Bedingungen für Unternehmen verbessern sowie eine wettbewerbsfähige Klimapolitik, steuerliche Entlastungen und mehr Investitionen in die Infrastruktur ermöglichen", so Heep.

Für die Konjunkturumfrage werden drei Mal im Jahr rund 500 Mitgliedsunternehmen der IHK Limburg aus den verschiedenen Branchen befragt. Der Konjunkturklimaindex setzt sich zusammen aus der Beurteilung der aktuellen und der zukünftigen Geschäftslage. Bei einem Wert unter 100 kann man von einer negativen Gesamtstimmung sprechen, ab 100 Punkten von einer befriedigenden Beurteilung, ab 120 Punkten von einer guten, ab 130 Punkten von einer sehr guten Beurteilung.