Konzert von "Pit Grün & The Tramps" in Löhnberg

Rick Coleman (von links), Pit Grün und Jan Beiling präsentieren Smooth Jazz und Hits von Sinatra und Co. Foto: Gemeinde Löhnberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen begeisterten "Pit Grün & The Tramps" nun ihr Publikum in Löhnberg. Im Rahmen des Kultursommers Mittelhessen spielten sie dort im Innenhof des Mehrgenerationenhauses. Pit Grün, der mit seinem Gesang und an der Gitarre mit seiner gewohnten und beliebten Art das Publikum mitriss, wurde von den Musikern Rick Coleman (Piano und Gesang) sowie Jan Beiling (Saxophon) begleitet. Knapp zwei Stunden spielte das Trio Smooth Jazz. Das Publikum erlebte ein abwechslungsreiches Konzert mit den schönsten Songs von Sinatra & Co.

Zu dem Konzert waren traditionell die aktiven Helfer der Löhnberger Ferienspiele eingeladen worden. Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) begrüßte alle Anwesenden, darunter auch Frank Dauer, der Intendant und Geschäftsführer des Kultursommers Mittelhessen.