Kradunfall in der Fahrstunde

VILLMAR - Ein Albtraum für jeden Fahranfänger: Bei einer Fahrstunde ist am Freitag, 29. April, eine 16-Jährige verletzt worden.

Laut Polizei befuhr die 16-jährige Fahrschülerin aus Bad Camberg in Begleitung ihres Fahrlehrers jeweils mit einem Krad die Landesstraße 3030 aus Richtung Langhecke kommend in Richtung Wolfenhausen. In einer Rechtskurve verlor die Jugendliche die Kontrolle über ihr Krad und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 62-Jährigen aus Weilmünster. Die Fahrschülerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.