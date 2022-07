Kreis fördert Katastrophenschutz in Bad Camberg

Landrat Michael Köberle (r.) übergibt dem Bad Camberger Bürgermeister Jens-Peter Vogel einen Förderbescheid in Höhe von 60 000 Euro. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

BAD CAMBERG - Landrat Michael Köberle (CDU) hat dem Bad Camberger Bürgermeister Jens-Peter Vogel (parteiunabhängig) einen Förderbescheid aus der Säule B des Zukunftsfonds übergeben: Mit mehr als 60 000 Euro fördert der Landkreis Limburg-Weilburg dort die Einrichtung eines zentralen Katastrophenschutzlagers.

Unwetterereignisse wie Starkregen, Stürme, aber auch Stromausfälle treten immer häufiger ein. Um für größere Schadenslagen gerüstet zu sein und die Bevölkerung vor den Auswirkungen der Katastrophen zu schützen, plant die Stadt Bad Camberg die Einrichtung eines Katastrophenschutzlagers. Neben der Anschaffung von technischer Ausrüstung wie beispielsweise Wassersperren, Stromerzeuger und Hochwasserboot solle, teilte der Kreis mit, das geplante Lager auch für die Versorgung der Bevölkerung ausgestattet werden.

Im Fall einer Evakuierung könnten bis zu 150 Personen für mehrere Tage autark versorgt werden. Im Katastrophenschutzlager sollen auch Hilfsmittel gelagert werden, die bei Starkregenereignissen zum Einsatz kommen. Die Erfahrungen aus der Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr hätten hierbei großen Einfluss gehabt. Die Feuerwehr Bad Camberg hat mit Nachbarwehren viele Hilfslieferungen in dieses Gebiet organisiert.

Das Lager, teilte der Kreis mit, werde in einer noch anzumietenden Halle eingerichtet. Mit einem Sonderschutzplan sei die Feuerwehr Bad Camberg in der Lage, in Notsituationen effizient zu handeln.

150 Menschen einige

Tage autark versorgen

"Auch die Errichtung einer Notunterkunft soll bei uns im Stadtgebiet möglich sein", sagte Bürgermeister Vogel. Für die Stadt Bad Camberg sei die Einrichtung eines Katastrophenschutzlagers unabdingbar, um Gefahren jederzeit schnell entgegenwirken zu können. "Durch die Einrichtung werden die notwendigen Ressourcen geschaffen und eine wesentliche Verbesserung der kommunalen Infrastruktur erreicht", so Bürgermeister Vogel.