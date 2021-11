Kreis-Gesundheitsamt zählt 403 Corona-Infektionen

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Nach Angaben der Kreisverwaltung sind im Landkreis Limburg-Weilburg 403 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert (Stand Montag, 22. November, 0 Uhr). Die Quote der Impfdurchbrüche beträgt 24,66 Prozent. Diese Zahl wird wöchentlich aktualisiert.

Insgesamt gab es bislang weiterhin 11 639 bestätigte Fälle. 10 943 Personen sind inzwischen genesen (plus 16 zum Vortag). 626 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 293 Personen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 18 mit dem Corona-Virus infizierte Personen im Normalpflegebett und vier Personen im Intensivbett.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen beträgt 4,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) 171,8.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 125 289 Menschen die Erstimpfung erhalten (72,7 Prozent), 121 326 sind vollständig geimpft (70,4 Prozent).

Impfzentrum ist

wochentags geöffnet

Das Kreis-Gesundheitsamt stellt weiterhin in Limburg eine Anlaufstelle für Covid-19-Impfungen bereit. Die Adresse lautet: Auf der Heide 3. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist Voraussetzung für eine Impfung. Sie ist möglich auf der Homepage des Landkreises Limburg-Weilburg www.landkreis-limburg-weilburg.de oder auf www.terminland.eu/iz-limburg-weilburg/.