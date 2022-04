Kreis Limburg-Weilburg fördert neues Feuerwehrauto in Weyer

Übergabe des Förderbescheides für ein neues Fahrzeug in Weyer (v.r.): Landrat Michael Köberle, Gemeindebrandinspektor Lars Falkenbach, Zweiter stellvertretender Gemeindebrandinspektor Maurice Kahlheber, der Villmarer Bürgermeister Matthias Rubröder, Landkreis-Kämmerer Michael Lohr und der stellvertretende Wehrführer Luca Bender. Foto: Kreisverwaltung

VILLMAR-WEYER - Landrat Michael Köberle (CDU) hat dem Villmarer Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU) einen Förderbescheid aus der Säule B des Zukunftsfonds übergeben. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Mit etwas mehr als 27 200 Euro fördere der Landkreis Limburg-Weilburg die Neubeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr Weyer.

Mit der Beschaffung eines neuen MTW solle das alte Fahrzeug ersetzt werden. Er diene als Transportfahrzeug von Mannschaft und Gerät bei Einsatzfahrten. Weiterhin werde der MTW für die Warnung der Bevölkerung über Lautsprecheranlagen, den Transport von evakuierten Personen zur Notunterkunft und für den Materialtransport eingesetzt.

Altes Fahrzeug hat

immer wieder Mängel

Bei dem jetzigen MTW der Feuerwehr handele es sich um einen Opel, Baujahr 1998, der 2003 in Weyer in Dienst gestellt wurde. Aufgrund des hohen Alters des MTW seien zahlreiche Mängel am Fahrzeug vorhanden, die es immer wieder zu beseitigen gelte, um die Einsatzfähigkeit sicherzustellen.