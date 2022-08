Kreis Limburg-Weilburg für Kampf gegen Waldbrände gerüstet

Zwischen Selters-Münster und Wolfenhausen hat es am Mittwoch auf einer Fläche von rund zwei Hektar gebrannt. Foto: Björn Schulz

LIMBURG-WEILBURG - Gleich drei Mal hat in den vergangenen Tagen in Limburg-Weilburg und dem angrenzenden Hochtaunuskreis der Wald gebrannt. Rund zwei Hektar standen am Mittwoch in einem Rodungsgebiet zwischen Selters-Münster und Wolfenhausen in Flammen, am Freitag mussten die Einsatzkräfte bei Grävenwiesbach und am Donnerstag im Vordertaunus bei Königstein zu Waldbränden ausrücken. Der Landkreis Limburg-Weilburg betont, er tue alles, um weitere Waldbrände zu verhindern oder schnellstmöglich zu löschen. Die Strategie erläutert Kreisbrandinspektor Georg Hauch.

Im Landkreis seien die Einsatzstichwörter ,F Wald 1' und ,F Wald 2' eingeführt und mit den Stadt- und Gemeindebrandinspektoren besprochen worden, so Georg Hauch. Das Einsatzstichwort "F Wald 1" stehe für den Brand eines Waldes oder einer Wiese mit geringer Ausbreitungsgefahr oder für eine unbekannte Lage in Wald und Wiese. In der Regel kämen hier zunächst nur Mannschaften und Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehr eines Stadt- und Ortsteils zum Einsatz. Unter dem Einsatzstichwort "F Wald 2" sei der Brand eines Waldes oder einer Wiese mit der Gefahr der weiteren Ausdehnung zu verstehen. Dann würden mehrere Feuerwehren eines Bereiches oder alle Feuerwehren in einer Gemeinde alarmiert.

Diese Kräfte würden im Kreis Limburg-Weilburg von einer Drohnenstaffel des Deutschen Roten Kreuzes Limburg verstärkt, die die Einsatzstelle aus der Luft mit einer Wärmebildkamera beobachte und so der Einsatzleitung einen wertvollen Überblick vermitteln könne. "Alle Festlegungen sind im Einsatzleit-rechner hinterlegt und somit auf Knopfdruck zu alarmieren. Weitere Maßnahmen werden vor Ort nach erster Erkundung entschieden", erläutert Georg Hauch.

Unterstützung aus der Luft

Fast jährlich würden die aktuellen Stände der einsatzfähigen Feuerwehrfahrzeuge mit deren Löschwasserinhalt analysiert, in einer Liste aufgearbeitet und der Zentralen Leitstelle, dem Katastrophenschutz und den Stadt- und Gemeindebrandinspektoren zur Verfügung gestellt. Der Fachdienstleiter der Kreisverwaltung berichtet: "Mit den örtlichen Förstern findet auf kommunaler Ebene der Städte und Gemeinde ein regelmäßiger Austausch statt." Der Landkreis organisiere, wie Georg Hauch betont, zudem Fortbildungen oder themenbezogene Vorträge. "Auch der Einsatz des Polizeihubschraubers mit dem Außenlastbehälter zur Aufnahme von Löschwasser ist im Landkreis bereits geübt worden", so Georg Hauch. Örtlich stimmten sich die Kommunen mit den umliegenden Landwirten ab. Diese wüssten dann über die aktuellen Aufnahmekapazitäten der dortigen Transportfässer Bescheid, so Hauch.

Das hessische Umweltministerium warnt aufgrund der sommerlichen Temperaturen und der Trockenheit weiterhin vor hoher Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Landes. Die - geringen - Niederschläge in der vergangenen Woche hätten nur zu einem vorübergehenden und sehr lokalen Rückgang der Gefahr geführt.

In weiten Teilen Hessens gilt die Alarmstufe A

Große Teile Hessens sind seit Längerem ohne ergiebige Niederschläge geblieben. Daher gilt die zweithöchste Alarmstufe für Waldbrandgefahr, Alarmstufe A, auch weiterhin. Mit dieser Stufe soll unter anderem sichergestellt werden, dass die besonders gefährdeten Waldbereiche verstärkt überwacht werden. In besonders brandgefährdeten Waldgebieten kann es zur Schließung von Grillstellen kommen. Auch die vorübergehende Sperrung von Waldwegen und Waldflächen ist nicht ausgeschlossen.

Das Ministerium bittet zudem alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit. Außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen darf kein Feuer entfacht werden. Auf den Grillplätzen muss darauf geachtet werden, dass kein Funkenflug entsteht und dass das Feuer beim Verlassen des Grillplatzes richtig gelöscht wird. Im Wald ist das Rauchen grundsätzlich nicht gestattet.

Waldbrandgefahr geht auch durch entlang von Straßen achtlos aus dem Autofenster geworfenen Zigarettenkippen aus. Alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher sind dazu angehalten, die Zufahrtswege in die Wälder nicht mit ihren Fahrzeugen zu blockieren. Autos dürfen also nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. Die Fahrzeuge sollten zudem nicht über trockenem Bodenbewuchs stehen. Denn auch heiße Fahrzeuge können einen Brand auslösen.

