Kreis und Sparkassen sammeln Geld für Kriegsflüchtlinge

Sie präsentieren das Spendenprojekt (v.l.): Stephan Gürtler, Stefan Hastrich, Michael Köberle und Mario Rohrer. Foto: Landkreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Angesichts des Krieges in der Ukraine gewähren die Kreissparkassen Limburg und Weilburg eine Anschubspende von zusammen 15 000 Euro für regionale Projekte zugunsten von Kriegsflüchtlingen, die in der Region aufgenommen worden sind. Sie bitten zudem um Beteiligung der Bürger an der Spendenaktion. Der Landkreis Limburg-Weilburg übernimmt mit seiner Kindersozialstiftung die Verteilung der Spenden.

"Wir alle sehen täglich die Bilder von Tod, Zerstörung und Leid mitten in Europa. Menschen aus der Ukraine, die sich und ihre Familien in Sicherheit gebracht haben, suchen auch im Landkreis Limburg-Weilburg Schutz", sagte Patrick Ehlen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Limburg. In solchen Zeiten sei es wichtig, Solidarität zu zeigen und Unterstützung zu leisten.

Stefan Hastrich, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Weilburg, fügte hinzu: "Wir sind über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine tief betroffen." Russlands Angriffskrieg sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und ein gravierender Verstoß gegen alle Werte, die uns wichtig seien.

Da nun Geldspenden benötigt werden, haben die beiden heimischen Kreissparkassen insgesamt 15 000 Euro bereitgestellt. Die Sparkassen sowie Landrat Michael Köberle (CDU) rufen Bürger und Unternehmen auf, sich an der Spendenaktion zu beteiligen.

Bürger und Firmen

sollen sich beteiligen

Die Sammlung der Beträge und deren Verteilung an hilfsbedürftige Flüchtlinge übernehme die Sozialstiftung für Kinder und Jugendliche des Landkreises Limburg-Weilburg. Jeder Cent der Spenden komme dem guten Zweck zugute, denn es würden keinerlei Verwaltungskosten anfallen. Die genaue Angabe des Verwendungszweckes ist wichtig, da der Überweisungsbeleg gleichzeitig als Spendenquittung dient.

Weitere Informationen gibt es bei Dana Meister im Referat des Landratsbüros unter Telefon 0 64 31-29 68 26 oder per

E-Mail unter d.meister@

limburg-weilburg.de.