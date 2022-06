Kreisfeuerwehrmusikfest Limburg-Weilburg am Samstag

Das Programm für das fünfte Kreisfeuerwehrmusikfest wird in den Räumen der Feuerwehr Oberzeuzheim unter anderem durch Landrat Michael Köberle (3.v.l.) vorgestellt. Foto: Klaus-Dieter Häring

HADAMAR-OBERZEUZHEIM - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Als vor zwei Jahren das Blasorchester der Feuerwehr Oberzeuzheim sein 50-jähriges Bestehen hätte feiern können, machte Corona den Musikern einen Strich durch die Rechnung. Also wurden alle Feierlichkeiten verschoben, darunter auch die Ausrichtung des fünften Kreisfeuerwehrmusikfestes. Dies soll nun am Samstag, 25. Juni, unter Beteiligung von zahlreichen Blasorchestern und Spielmannszügen nachgeholt werden.

Aus diesem Anlass fanden sich in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr zahlreiche Ehrengäste ein, unter ihnen Landrat Michael Köberle (CDU), der das Programm für dieses Event vorstellte. "Von der Feuerwehr für die Feuerwehr und für die gesamte Bevölkerung": So lautet das Motto des Kreisfeuerwehrmusikfestes, das am Samstag ab 18 Uhr auf dem alten Sportplatz in Oberzeuzheim stattfinden soll.

Alle Gäste dürften sich gemeinsam mit den Organisatoren "auf einen unvergesslichen Abend in stimmungsvoller Atmosphäre mit toller Feuerwehrmusik freuen", so Köberle. Auftreten an diesem Abend werden die Musikkameraden Oberzeuzheim, der Spielmannszug der Feuerwehr Wilsenroth, das Blasorchester der Feuerwehr Dehrn, das Blasorchester der Feuerwehr Villmar, der Spielmannszug der Feuerwehr Weilburg, der Fanfarenzug der Feuerwehr Langenbach und das Blasorchester der Feuerwehr Haintchen. Der Eintritt ist frei.