Kreiskrankenhaus Weilburg zeigt Fotografien

Heike Heß (l.) und Ramona Idelberger zeigen ihre Fotos, die nun neben anderen in der neuen Dauerausstellung in den Fluren des Kreiskrankenhauses Weilburg zu sehen sind. Foto: KKH Weilburg

WEILBURG - Der Winterblues erwischt viele Menschen jedes Jahr - und das einmal mehr unter Pandemiebedingungen. Umso wichtiger ist es, Farbe in die dunkle Jahreszeit zu bringen und für etwas Positives in diesen Zeiten zu sorgen - meint das Kreiskrankenhaus Weilburg. Dort sind es schöne und farbenfrohe Fotos aus der Region oder von Urlauben in Deutschland, Europa und weltweit.

Fotografiert wurden diese Aufnahmen von den Mitarbeitern des Krankenhauses. 30 Aufnahmen in Großformat sind seit Dezember in den Wartebereichen, auf den Stationen, im Verwaltungsbereich und der Personal-Cafeteria ausgestellt.

Zu sehen sind bislang

30 Aufnahmen

"Häufig bleiben unsere Mitarbeiter stehen, um zu lesen, vom wem und wo das ausgestellte Foto gemacht wurde", beschreibt Marcel Heneck, Direktor für Prozesse und Qualitätsmanagement, die Reaktion der Betrachter.

"Und auch unsere Patienten geben ein positives Feedback und freuen sich über die schönen Fotos, die wie Stimmungsaufheller wirken."

Heike Heß arbeitet im Krankenhaus-Archiv und geht täglich mehrmals an ihren Urlaubsfotos von der Nordseeküste vorbei. "Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich an den Fotos vorbeilaufe. Es ist wie ein kleiner Urlaubsmoment. Eine richtig schöne Idee für unsere Krankenhaus-Deko."

Fest steht allerdings schon jetzt: Da es noch viele Freiflächen im Weilburger Krankenhaus gibt, die auf eine farbenfrohe Dekoration warten, wird die Foto-Aktion fortgesetzt.