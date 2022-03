Kreisobmann der Sudetendeutschen Limburg-Weilburg wird 85

Otto RiedlArchivfoto: Margit Bach

LIMBURG-WEILBURG - Otto Riedl, Kreisobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft des Kreises Limburg-Weilburg und stellvertretender Kreisvorsitzender des Bundes der Vetriebenen (BDV), begeht am Mittwoch, 30. März, in Löhnberg seinen 85. Geburtstag.

Im jugendlichen Alter wurde er Kreissprecher der "Jungen Aktion" in der Ackermann-Gemeinde und gehörte dem Diözesanvorstand im Bistum Limburg an. In der Pfarrei war er als Lektor und Kommunionhelfer tätig. Jahrelang war er Mitglied des Pfarrgemeinde- und des Verwaltungsrates. Mitglied des Bundes der Vertriebenen und der Sudetendeutschen Landsmannschaft wurde er 1967, um gleich danach den Vorsitz des BDV-Ortsverbands Löhnberg zu übernehmen.

Als Mitglied des BDV-Kreisvorstands wurde er 1985 zum Kreisobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) gewählt. Mehrere Jahre war er auch stellvertretender Präsident der SL-Landesversammlung in Hessen.

Er trat er 1965 in die CDU ein und war 1971 Mitbegründer des CDU-Ortsverbands Löhnberg und dessen Vorsitzender bis 1997. In die Gemeindevertretung Löhnberg wurde er 1972 gewählt. Von 1997 bis 2006 war er Mitglied des Kreistags Limburg-Weilburg, Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Weilburg und ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgericht in Wiesbaden.

Sportlich betätigte sich Otto Riedl als Leichtathlet, Handball- und Volleyballspieler, war Mitbegründer der "Jedermann-Gruppen" und deren Leiter. Dem Vorstand des TuS Löhnberg gehörte er von 1962 bis 1988 als Beisitzer, Sportwart und Schriftführer an.

Er war seit 1986 der Organisator des BDV Limburg-Weilburg für Reisen in die östlichen Nachbarländer. Für seine Heimatgemeinde Langlammitz in Böhmen ist er Heimatbetreuer und organisiert dorthin Fahrten.

Ob seines Wirkens wurde Otto Riedl mit dem Landesehrenbrief des Landes Hessen, dem Titel Gemeinde-Ehrenvertreter, mit der Rudolf-Lodgmann-Plakette sowie mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Seine letzte Ehrung wurde ihm beim Silvestergottesdienst 2021 zuteil, und zwar für 70 Jahre Ehrenamt für die ehemalige Pfarrei "St. Hedwig" in Löhnberg.